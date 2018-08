El Hípico comienza a galopar 'Wilandro 3', de la amazona belga Annelies Vorsselmans, durante la mañana. / DAMIÁN ARIENZA El francés Kevin Staut encabeza el elenco de participantes de una edición plagada de novedades El Concurso de Saltos Internacional Oficial arranca en Las Mestas con 84 jinetes y 221 caballos TONI BERGÉS GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:23

El Complejo Deportivo de Las Mestas abre sus puertas al Concurso de Saltos Internacional Oficial de España (CSIO) en lo que será su 76 edición. Un año entero de espera para volver a disfrutar del acontecimiento ecuestre más relevante del verano en nuestro país y que congregará en Gijón a más de 40.000 personas en sus cinco días de duración.

Y viene esta edición del Hípico con novedades respecto a ediciones anteriores. Ya no durará seis días, sino que será uno menos y concluirá el domingo en lugar de hacerlo el lunes. No se disputará la habitual Copa Princesa de Asturias ni la prueba de velocidad y manejabilidad porque se han sustituido por el Premio Gijón Deporte y una competición en dos fases. No habrá tantos países representados como en años pasados, ni quizás los mejores jinetes y amazonas de la clasificación mundial, pero se verá al mejor equipo español de la actualidad. Eso sí, habrá emoción, un Gran Premio con una altura de 1,60 y, por supuesto, apuestas.

Un total de 84 jinetes y amazonas representarán a catorce nacionalidades. Con 221 caballos, disputarán un total de trece pruebas, de las cuales tres pertenecen al Concurso de Caballos Jóvenes de 6 y 7 años y diez corresponden al CSIO, siendo las más importantes las que se correrán el fin de semana. Se comenzará el viernes con la Copa de Naciones y se terminará el domingo con el Gran Premio, con el Premio Gijón Deporte, el sábado, que será la segunda prueba en importancia.

Y es que el programa técnico y deportivo ha variado sensiblemente con la incorporación de pruebas y la supresión de otras. Hoy llegará la primera de las modificaciones. La prueba grande de la jornada inaugural será un baremo de dos fases al cronómetro. El circuito constará de 13 o 14 dificultades. El caballo habrá de hacer un primer recorrido sobre 6 o 7 obstáculos y accederá a la segunda fase, sin detenerse, si consigue pasar sin derribo. Ganará el que logre terminar sin penalización en el menor tiempo posible de ese segundo tramo y no habrá desempate.

El viernes 31 se disputará la Copa de Naciones. Nueve países serán los que se jueguen el entorchado en la que puede ser la última edición de esta prueba en Gijón. El conjunto francés defiende un título que tendrá meramente carácter amistoso ya que la segunda categoría, en la que estaba encuadrado el concurso gijonés, ya ha disputado su final en Budapest, con lo que en Las Mestas no hay nada en juego, salvo en cuanto a la participación individual de cada jinete, al que un doble cero le reportará 140 puntos en el ránking.

Como ya viene siendo habitual y no será una excepción, los países han mandado a Gijón a jinetes jóvenes con el objetivo de que se fogueen en este concurso y tenerles en cuenta para el futuro. España formará con cuatro jinetes de un equipo compuesto por Eduardo Álvarez Aznar, Manuel Fernández Saro, Laura Roquet, Mikel Aizpurúa y el avilesino Sergio Álvarez Moya, que regresa tras un año sin acudir.

Para la penúltima jornada queda el Premio Gijón Deporte. Una prueba con aroma a gran premio dotada con 92.200 euros y que se disputará bajo un baremo A con cronómetro y desempate para todos aquellos recorridos que finalicen con cero puntos. Será la antesala de la prueba más importante del certamen, el Gran Premio con el aliciente de otorgar puntos a la clasificación al Campeonato de Europa de Rotterdam de 2019. Su actual vencedor, el avilesino Gerardo Menéndez Mieres, no podrá defender con su caballo triunfador, 'Cassino DC'. Para este 2018 se ha mantenido la competición en dos rondas, en la que se suman los resultados de ambas, y en la que Menéndez lograba imponerse en un vibrante final a la francesa Julia Dallamano, que derribó el último obstáculo cuando se disponía a batir el tiempo del asturiano. Es la competencia más importante de todas y reparte un total de 145.000 Euros.

Y a buen seguro que una buena cantidad de euros serán jugados en las taquillas de apuestas. Los aficionados buscarán la suerte en las habituales líneas de serie, gemela, triple gemela o ganador de prueba. Las apuestas, ya informatizadas desde hace ocho años, se presentan como todos los años como el mayor de los alicientes para el gran público. Azar, estudio minucioso, supersticiones, gustos personales son algunas de las múltiples las variables que hacen que la gente se decante por un número u otro. Pero, sin lugar a dudas, la información en cuanto a la fluctuación de la cuota a pagar es la clave para apostar por uno u otro caballo.

Será un Hípico marcado por el inicio de un cambio sustancial que se le quiere dar al concurso. La empresa In2strides se ocupará del cronometraje y de la oficina deportiva como paso previo a una organización global para la que ha firmado un contrato de tres años. La más que probable pérdida de la condición de 'oficial' para la competición gijonesa hará que se reorganice todo para la celebración de un internacional potente, labor que corresponderá a dicha firma especializada en la organización de eventos ecuestres.

En cuanto a la participación deportiva de este CSIO Gijón 2018, destaca sobremanera el francés Kevin Staut, que viene de hacer la gira de agosto por los concursos más importantes de su país natal, así como el CSIO 5* de Dublin, donde un derribo le privó del triunfo en el Gran Premio. Staut es un habitual de Gijón, donde ya ganó la Copa Princesa de Asturias con 'For Joy Van't Zorgvliet', que no ha salido muchas veces a pista en los últimos dos meses.

En Gijón también estará uno de los jóvenes valores de la hípica británica como es el jinete Harry Charles, de tan solo 19 años y que viene de realizar cuatro recorridos sin derribo en el Concurso de 5 estrellas de Londres. Y, siguiendo por la cantera, en este caso desde los Países Bajos llega la amazona Lisa Nooren que, junto a su compatriota Sanne Thijssen, constituyen la baza principal de la delegación holandesa, que suele estar en los puestos altos de las clasificaciones.

Y también habrá veteranos como el belga Philippe Le Jeune, que a sus 58 años vendrá para competir, pero también para aconsejar y preparar a los jinetes de su país cara a citas futuras. También estarán los combativos jinetes irlandeses, que siempre aseguran victorias para su país.

Participación española

26 deportistas representarán a España con 57 ejemplares en el certamen gijonés, de los cuales diez son asturianos.

Lo hace con Eduardo Álvarez Aznar en lo más alto del ránking nacional y liderando a una delegación en la que destaca la presencia de Sergio Álvarez Moya, que regresa tras un año de ausencia y lo hace con uno de los caballos más importantes de su cuadra como es 'Carlo 273', que a sus 17 años intentará realizar algo importante en Las Mestas.

El jinete vasco Mikel Aizpurúa será una de las novedades merced a sus buenos resultados con la yegua 'Cartanya', que le llevaron al subcampeonato del Gran Premio de La Coruña el pasado mes de julio. Las amazonas Paola Amilibia y Laura Roquet también lucharán por estar entre las mejores.

Y ya solo queda que comience el espectáculo, que los galopes de los caballos y la destreza de los jinetes hagan que el público disfrute. Todo lo que suceda en la pista de Las Mestas servirá para escribir la historia de esta 76 edición del CSIO de Gijón.