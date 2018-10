Hípica Jessica Springsteen: «Tengo mucho más talento con los caballos que con la música» Jessica Springsteen con su caballo / FEI / Lukasz Kowalski La californiana es una de las mejores amazonas de Estados Unidos y en el pasado CSIO de Barcelona logró ganar la Copa de S.M. La Reina JESÚS BALLESTEROS Barcelona Domingo, 14 octubre 2018, 08:03

Llega a la entrevista sonriendo y no dejará de hacerlo hasta el final. Dieciocho minutos en los que no rehúye una sola pregunta. Amable, cercana y feliz en la única entrevista que ha concedido para un medio español. Jessica Springsteen fue la estrella del reciente CSIO Barcelona en el que se disputó la Longines FEI Dumping Nations Cup Final. Durante los tres días de la competición fue la más reclamada por medios y público en general. Ser la hija de uno de los mejores cantantes de la historia la pone en el foco de atención, pero es que además, es una de las mejores saltando y su victoria en la Copa S.M. La Reina lo ratifica. Y sólo tiene 26 años.

-Pregunta: La de Barcelona ha sido la primera Copa Internacional en la que participa, ¿cómo se ha sentido representando a su país?

-Respuesta: Muy emocionada, estaba muy ilusionada de participar en esta final aquí en Barcelona. Ha sido un honor poder formar parte de este equipo y estoy muy orgullosa de representar a mi país, ya que siempre ha sido mi objetivo.

-P.: Ya conocía España, ¿cómo se siente en nuestro país?

-R.: Sí, estuve compitiendo en Madrid a principios de este año; una de las competiciones que más he disfrutado. Y, bueno, ahora aquí en Barcelona. ¡Me encanta! La gente es maravillosa, muy entusiasta y cercana. Me encanta venir a España.

-P.: Supongo que más feliz estará con la victoria en la Copa de la Reina.

-R.: Sí, sí, sin duda. Swinny (uno de los dos caballos que trajo a Barcelona) estuvo impecable. Ella brilla en carrera, es muy rápida por naturaleza. Es por ello que tuve la capacidad de dar un par de zancadas de más en partes donde los demás perdían velocidad, y así ser mucho más rápida.

-P.: ¿Esperaba ganar?

-R.: Bueno, con este tipo de caballo es inevitable no pensar que tienes una gran posibilidad de ganar, te da mucha confianza. Ella brilla en este tipo de pruebas. Esperaba finalizar en una buena posición y ganar ha sido increíble.

-P.: Ya hablan en su país de que es usted una de las mejores, ¿lo cree así?

-R.: Oh no (risas). Tenemos unos jinetes increíbles en mi país, lo cual es alucinante y muy competitivo. Hay muchos jinetes jóvenes que vienen con mucha fuerza.

-P.: En Estados Unidos existe una gran diferencia entre hombres y mujeres en este deporte, siendo estas últimas menos valoradas. ¿Cree que es un problema?

-R.: Una de las cosas más positivas de este deporte es que, por ejemplo, mucha gente que conozco se sorprende de que nosotras podamos competir contra hombres, al contrario que la mayoría de los deportes. Creo que es una de las cosas más cool que tiene este deporte. En realidad, creo que todo se resume a tener el mejor caballo y, por ende, luchar por tener las mejores posibilidades para ganar las pruebas.

Es hija del 'Boss', un título que asume perfectamente, pero su destreza saltando la ha ganado con horas y horas de trabajo

-P.: ¿Participará en los Juegos de Tokio en 2020?

-R.: El ritmo y el tiempo son muy importantes. Siempre ha sido uno de mis objetivos así que espero que sí. Ya veremos.

-P.: Actualmente, ¿cuáles son sus objetivos?

-R.: Representar a Estados Unidos en la Copa de las Naciones siempre ha sido mi objetivo. No hay nada como representar a tu país y formar parte de un equipo tan increíble, te hace sentir muy especial.

-P.: ¿Cómo es la vida de un amazona profesional?

-R.: Viajas muchísimo. Vives anclado a una maleta (risas). Pero, al mismo tiempo, puedes conocer y visitar ciudades y espacios increíbles por todo el mundo, y todo eso no sería posible sin este deporte. Disfruto muchísimo haciendo lo que hago y no me imagino dedicándome a otra cosa.

-P.: ¿Cuántas horas suele montar a caballo en un día?

-R.: Depende. Ahora mismo tengo nueve caballos e intento montar al menos seis cada día. Normalmente, estoy siempre en el establo con mis caballos cuando estoy en casa. Me gusta pasar tiempo con ellos y asegurarme de que todo esté bien antes de la siguiente competición.

-P.: ¿Es verdad que los caballos le cambiaron la vida?

-R.: Sí, sin duda. Creo que trabajar con animales desde una edad temprana te enseña muchos valores, como el respeto o la disciplina. Sin duda han dado forma a la persona que soy hoy en día.

-P.: ¿Cree que sus padres están orgullosos de usted?

-R.: Sí, sí, claro. A mis padres les apasiona este deporte. Siempre intentan venir a las competiciones. Además, mi madre ha estado aquí este fin de semana así que estoy muy feliz de haber podido ganar y que ella haya podido verlo.

-P.: Supongo que le han echo esta pregunta mil veces, lo siento, pero ¿alguna vez ha pensado en empezar una carrera en la música?

-R.: (Risas) Nooo. Empecé a montar a caballo desde muy niña y eso ha sido lo que siempre he querido, la verdad. He dado lecciones de piano pero sólo me interesaba montar a caballo, así que. Tengo mucho más talento con los caballos que con la música. (Risas).

-P.: Pero sí escuchará la música de su padre, ¿no?

-R.: No, la verdad (risas). Todo el mundo me lo pregunta. Me encanta ir a sus conciertos, eso sí. En realidad escucho todo tipo de música (risas).

-P.: No habrá sido fácil ir creciendo con el hándicap de ser la hija de Bruce Springsteen.

-R.: Sinceramente, creo que fue muy positivo para mi tener algo en lo que trabajar duro mientras crecía. Siendo una niña, estaba muy concentrada en mis competiciones y mis caballos, y fue muy constructivo para mí. Mis padres también crecieron viajando mucho, estando siempre en la carretera, actuando. por lo que han sido capaces de darme muy buenos consejos. Como he dicho anteriormente, yo creo que es muy importante tener algo por lo que luchar y trabajar duro desde que eres niño.

-P.: Algo habrá aprendido de la experiencia de ellos.

-R.: Sí, sí, claro. Fue un poco duro compaginarlo con el colegio pero ellos siempre me han apoyado, y eso es lo más importante. Siempre me han recordado que cuando tienes pasión por algo habrá altibajos y tienes que saber levantarte en los momentos duros. Al fin y al cabo, nosotros trabajamos con animales y pueden ser algo impredecibles y tienes que saber superar los obstáculos. Sin duda, mis padres han sido una ayuda increíble.

-P.: Sinceramente, ¿Le preocupa el riesgo que conlleva este deporte?

-R.: Según voy creciendo me voy dando cuenta que soy más asustadiza que cuando era más pequeña. En fin, al final del día, conoces a tus caballos muy bien. Por supuesto, los caballos pueden ser impredecibles pero nunca siento que arriesgue mi vida cada vez que compito. Además, no es bueno sentirse así. Debes sentirte seguro y lo único que debes pensar es en saltar y hacerlo lo mejor posible, no en los accidentes que puedan pasar.

-P.: ¿Cómo combate esos nervios, esa sensación de riesgo?

-R.: Lo que más me gusta de este deporte es que cuando estás en el ring, durante esos 90 segundos, estás completamente concentrado. No hay nada más en tu mente, simplemente estás concentrado en lo que haces. Cuando estoy muy nerviosa, intento recordar que estoy haciendo lo que me gusta y que soy muy afortunada por ello. Intento disfrutar del momento con mi caballo. Antes de hacer cualquier ejercicio en competición intento repetirme estas palabras: «Sabes lo que haces, sigue el plan establecido y trata de disfrutarlo».

-P.: Además, la actitud mental es muy importante en este tipo de deportes, en específico por tratar con estos animales tan fuertes y grandes, ¿verdad?

-R.: Por supuesto. Creo que la confianza toma un rol muy importante en este deporte. No puedes sentirte nervioso o intimidado porque tu caballo puede sentirlo. Debes sentirte lo más seguro posible, disfrutar de las subidas y no hundirte en las bajadas de tu carrera, y siempre mirar hacia adelante.

-P.: ¿Qué suele hacer en su tiempo libre?

-R.: No tengo mucho tiempo libre (risas). Siempre que tengo un fin de semana libre, intento visitar a mi familia y amigos en Nueva York. Intento pasar el máximo tiempo posible con ellos.

-P.: Al menos ha tenido suerte porque su pareja entiende perfectamente los sacrificios que conlleva esta profesión.

-R.: Creo que es muy positivo estar con alguien que entiende todo lo que conlleva ser un deportista. Además, lo veo mucho. De hecho, tenemos los mismos shows cada semana así que no hay problema (risas).