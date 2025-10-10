Joel Álvarez quiere volver a la jaula de la UFC a lo grande

Joel Álvarez (Gijón, 1993) volverá a subirse este fin de semana al octógono de la UFC. Lo hará casi diez meses después de su ... último combate, ante Drakkar Klose, en el que el asturiano se impuso por KO técnico en el primero de los asaltos cuando solo iban 168 segundos de pelea. Aquel en Tampa (Florida) fue su última pelea en la categoría de peso ligero.

El de la madrugada de este sábado para domingo —a la una en horario español— ante Vicente Luque será su primero en peso wélter. «Sigo teniendo que hacer un recorte grande, de normal peso unos 90 kilogramos», reconocía el peleador de El Polígono en una conversación con este diario cuando le fue concedido el premio a mejor deportista asturiano del año, en una gala celebrada en el Centro Niemeyer de Avilés. El nuevo corte de peso que tendrá que dar 'El Fenómeno' en el evento de la UFC de Río de Janeiro será de 170 libras –unos 77 kilogramos–, una pérdida importante de peso igualmente, pero mucho más asumible que los 70 a los que tenía que bajar en la anterior categoría y que el luchador reconoce que le obligaba a llevar una dieta mucho más estricta. «Este nuevo peso me enfoca a trabajar de una manera un poco distinta y a maximizar ese volumen de margen con los recortes de antes en forma de más masa muscular». Con el salto de pesaje, 'El Fenómeno' también cree que podrá pelear más veces por año gracias a la menor agresividad que le suponen esos cambios de peso.

El peleador gijonés ya se encuentra en la localidad brasileña en la que volverá a competir desde el pasado domingo. En las imágenes que circulan por medios se aprecia esa diferencia en su físico, mucho más voluminoso que en combates anteriores. Y eso que el luchador asturiano no ha tenido mucho tiempo para preparar su puesta a punto para la cita. Fue hace tres semanas cuando se conoció que Santiago Ponzinibbio no podría subirse al octógono para enfrentarse a Luque. A marchas forzadas se fraguó el regreso de Álvarez como sustituto, quien disputará su primera pelea de 2025 tras la frustrada del pasado mes de mayo contra Benoit Saint-Denis. Entonces fue 'El Fenómeno' quien, aquejado de unas molestias en una de sus manos, no pudo pelear contra el francés.

Sin perder desde 2022

El balance de Joel Álvarez en artes marciales mixtas (MMA) es de 22 victorias y solo 3 derrotas. La última vez que el gijonés cayó derrotado fue en febrero de 2022, cuando en el UFC Las Vegas sucumbió ante el armenio Arman Tsarukyan, en un duelo en el que el gijonés se fracturó una costilla en uno de los lances iniciales de la pelea.

Desde entonces, ha salido victorioso en sus tres combates siguientes ante Marc Diakiese, Elves Brenner y, el ya mencionado combate de diciembre, ante Drakkar Klose. El primero lo venció por una llave de sumisión y los dos últimos por KO técnico. En su estreno en el peso wélter tendrá enfrente a un peleador similar a él y al que el propio Joel Álvarez ha reconocido que admira por su forma de desenvolverse. Vicente Luque acumula un balance de 23 victorias, 11 derrotas y 1 empate en sus 35 combates como profesional. Ambos se medirán en la jaula de una velada que tiene como evento principal el combate entre el local Charles Oliveira y el polaco Mateusz Gramzot.