Joel Álvarez, en Río de Janeiro, firmando el cartel del evento. UFC

Joel Álvarez quiere volver a la jaula de la UFC a lo grande

'El Fenómeno' luchará la madrugada del sábado al domingo contra Vicente Luque, en su estreno en peso wélter y en su primer combate de 2025

Iván García

Iván García

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:23

Comenta

Joel Álvarez (Gijón, 1993) volverá a subirse este fin de semana al octógono de la UFC. Lo hará casi diez meses después de su ... último combate, ante Drakkar Klose, en el que el asturiano se impuso por KO técnico en el primero de los asaltos cuando solo iban 168 segundos de pelea. Aquel en Tampa (Florida) fue su última pelea en la categoría de peso ligero.

