«Los Juegos los veremos por la tele, no hay opciones» El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya, en la grada junto a la pista de ensayo de las instalaciones. «Iba a correr con 'Attraction' la Copa de Naciones, pero no lo hago por precaución. Estoy mejor de la lesión y espero coger más ritmo» Sergio Álvarez Moya. Jinete internacional asturiano

Sergio Álvarez Moya (Avilés, 1985) llega al CSIO de Gijón con tres caballos jóvenes para ir adquiriendo ritmo de competición tras una lesión que solo le ha permitido competir desde el pasado mes de marzo. El internacional asturiano lamenta el mal momento del equipo español, al que renunció por falta de efectivos en la Copa de Naciones de Las Mestas, y ve muy complicada su clasificación para los Juegos de Tokio. La recuperación de España a nivel deportivo, en su opinión, pasa por recuperar a propietarios hípicos del nivel, entre otros, de Sarasola, Soll d'Aurella, Villarrubí y Marta Ortega.

-¿De qué manera afronta este CSIO de Gijón?

-Una vez que cancelamos la participación para competir en la Copa de Naciones porque el caballo no estaba en condiciones, vine porque el concurso es en Gijón. Si hubiese sido en Barcelona u otro lado, está claro que no saltaría. Tengo aquí a dos caballos jóvenes, uno de ellos es 'Iron Man', que está preparado para pruebas de alto nivel, pero no para el Gran Premio ni para la competición por equipos.

-¿Cuál fue el problema para no competir en la Copa de Naciones?

-Iba a saltar en un principio con 'Attraction', pero, hace como unos quince días, el veterinario le encontró un pequeño problema y dijo que era mejor darle descanso porque, si no, corría el riesgo de provocar otra lesión.

-Siempre la ha gustado competir en Las Mestas.

-Es un concurso agradable, me siento como en casa y vengo con la familia, por lo que disfruto más que otros. Además, he venido desde muy joven y tengo aquí muchos amigos.

-Regresó de nuevo en febrero tras la lesión de finales del año pasado. ¿Cómo se encuentra?

-Desde hace un mes y medio o dos estoy bastante mejor físicamente y no pienso en la rodilla ni en la lesión que tuve para nada, aunque la adaptación muscular me llevó un tiempo.

-Pero la recuperación resultó un tanto lenta...

-Montas, aunque lo haces igual, te bajas del caballo y vuelves a subir. Lo normal para rehabilitarte de una lesión y recuperar la confianza. La verdad es que aún no tengo el punto de forma. No es lo mismo que cuando competía todos los fines de semana. Espero coger la forma pronto. No me queda otra.

-¿Cómo valora sus actuaciones desde que volvió a las pistas?

-Siempre buscas buenos resultados. Tampoco tengo una cuadra muy amplia ahora de caballos con experiencia, pues 'Charmel', el mejor, estuvo lesionado y no pude competir con él durante buena parte de la temporada, por lo que la valoración es relativa.

-En el Campeonato de Europa no salieron las cosas bien al equipo español.

-Era previsible. No teníamos binomios sólidos. El único que realmente estaba preparado para dar la cara y optar a algo como para conseguir medalla era Eduardo Álvarez Aznar y tuvo mala suerte con el caballo, que hizo un mal gesto el primer día y perdió las posibilidades que tenía. El resto íbamos de paso, de utilleros suyos, no había equipo. Es la realidad que hay.

-En el Europeo de Rotterdam firmó un resultado discreto con 'Jet Run'.

-Competí con un caballo que no estaba muy preparado para ello, pero no había mucha gente en el equipo. Me necesitaban y los propietarios aceptaron, por lo que decidí participar sin más, pero con la condición de darle luego una tregua al caballo.

-¿Entonces podemos decir que atraviesa por un mal momento?

-Es que los caballos se jubilan, otros se venden, otros tienen lesiones... Al final, si analizas un poco, en los últimos diez años se perdieron los tres o cuatro propietarios más importantes que había en el país como Sarasola, Sol de Aurela, Vilarrubí y Marta Ortega, entre otros. Por ello, la Federación o la persona encargada de que esto funcione tendrá que hacer algo al respecto. Un jinete, si tiene una buena oferta por un caballo, no la desperdicia. Hay muchos gastos.

-¿Ha tenido que reinventarse desde la retirada de 'Carlo' en noviembre del año pasado?

-No, ni mucho menos. Fue la retirada de 'Carlo', la venta de 'Ryan', que era el número dos del mundo, las de 'Unike Star' y 'Luchino'... Pero insisto en que cuando tienes buenos caballos los vendes y hay que empezar de nuevo.

-¿Cómo le fue la temporada hasta el momento?

-Estuve en Estados Unidos con un alumno que tengo, entrenándolo y compitiendo un poco. Allí me fue bien. Pero vine para Europa y 'Charmel', el caballo que tengo bueno, se lesionó. Pero ahora cuento con 'Attraction', una yegua en la que tengo depositadas muchas esperanzas, pero hay que darle un poco más de tiempo, y 'Jet Run', que fue con el que corrí en Rotterdam. Estoy con él desde hace tres meses y medio.

-Hace un año que no monta a 'Iron Man', ¿cómo fue ese acoplamiento?

-Rápido y seguro, porque ya nos conocemos bien (entre risas). Somos viejos amigos.

-En La Coruña y en Opslabeek (Bélgica) tuvo buenos resultados

-Sí, estuve a buen nivel. Pero son concursos de otra categoría, de tres estrellas, en los que hay saltar Grandes Premios de 1,50 metros. Pero de ahí a un campeonato hay un paso muy grande.

-¿En lo que queda de año qué tiene previsto?

-Recuperar a 'Charmé' y a una yegua que se llama 'Atraction'. Quiero competir un poco más de seguido. A ver si puedo tener los caballos más en forma.

-¿Cómo le va en la empresa AM Horses en la que está su hermano?

-Ahí, trabajando. Contamos con más de veinte caballos y tenemos muchas esperanzas en poder sacar alguno para la competición a corto plazo.

-El año que viene es importante por la cita olímpica de Tokio.

-Va a estar complicado. Tenemos una calificativa ahora en Barcelona, pero fallamos en el Mundial del año pasado y en este Europeo de Rotterdam. No sé si al final lo veremos desde el sofá de casa por la televisión. Pero somos realistas. España no tiene en estos momentos un equipo sólido. Es así. Y a título individual parece que solo entrará Eduardo Álvarez Aznar porque ha tenido unos resultados muy buenos durante este año.