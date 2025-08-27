El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Embajador.Julio Arias, uno de los asturianos más ilustres que compite en Las Mestas. D. Arienza

Julio Arias

Jinete y embajador del Concurso Hípico
Julio Arias: «Asturias es la región más fuerte en hípica de España»

«Nos hemos centrado tanto en subir el nivel de participación como en mejorar la calidad de las pruebas para el espectador y que todo el recinto e instalaciones estén adecuadas para el confort de los caballos, el público y los jinetes»

Iván García

Iván García

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:13

Embajador y participante del Concurso de Saltos de Las Mestas, Julio Arias (Pola de Siero, 1986) afronta con la ilusión y la ... responsabilidad propias el certamen que, como cada final de verano, pone a los caballos a saltar sobre el verde del complejo deportivo gijonés. La edición de este año tiene el listón alto, con un elenco de jinetes que ponen a Gijón a la altura de los mejores certámenes.

