Embajador y participante del Concurso de Saltos de Las Mestas, Julio Arias (Pola de Siero, 1986) afronta con la ilusión y la ... responsabilidad propias el certamen que, como cada final de verano, pone a los caballos a saltar sobre el verde del complejo deportivo gijonés. La edición de este año tiene el listón alto, con un elenco de jinetes que ponen a Gijón a la altura de los mejores certámenes.

–Hábleme de esa doble vertiente suya, como competidor y, casi un poco, organizador.

–Este año nos hemos centrado tanto en subir el nivel de participación como en mejorar la calidad de las pruebas para el espectador y que todo el recinto e instalaciones estén adecuadas para el confort de los caballos, el público y los jinetes. A título personal tengo un buen grupo de caballos y voy a intentar ser competitivo en todas las pruebas que salte.

–Todo el mundo coincide en elogiar el nivel de participación este año.

–Sí, hemos mejorado en ese punto. Y eso que este año teníamos la confirmación de que venía Richard Vogel (actual campeón de Europa) y algún top 50 más, pero al tener concurso de Calgary la semana que viene no les daba tiempo de terminar y llegar. Es el más dotado del año, tiene seis millones de dolares en su gran premio. Eso nos ha lastrado de tener la mejor participación de la historia.

–¿A qué aspira el Hípico de Gijón en futuras ediciones? ¿A recuperar las cinco estrellas?

–Si, al cinco estrellas y sobre todo a que sea un evento relevante de la ciudad. Que el gijonés este orgulloso de tener un evento así y que se convierta en un concurso importante a nivel internacional.

–¿No lo es?

–No como a mí me gustaría. Yo que voy a todos los concursos creo que todavía tenemos potencial para crecer.

–¿En qué?

–Bueno, pues en lo que has dicho, esas cinco estrellas que no tenemos. Y luego debemos hacer una apuesta decidida por el público internacional porque es gente que te genera un valor añadido a la ciudad. El Concurso de Gijón tiene un formato muy especial, pero tenemos que ser capaces de venderlo mejor. Es mi opinión y en lo que estoy tratando de ayudar.

–Supongo que para usted... Pocas competiciones tan especiales como la de Las Mestas.

–Sí, para mí es el concurso de casa. Siempre hemos crecido soñando con tener el mejor concurso y, como embajador, todo lo que pueda aportar por mejorarlo lo haré.

–Y como participante, ¿con qué expectativas llega?

–Me tomo las primeras pruebas como un poco de calentamiento de entrada en pista. Me centraré en intentar atacar en todas las que cuenten para ránking.

Un evento en familia

–¿Por qué asistir al Hípico de Gijón?

–Porque es un evento que al final es muy entretenido. Puedes disfruta en familia, pasar la tarde. Es el evento que cierra el verano gijonés, pero no hace falta vendérselo a la gente tampoco. Ya saben que es una cita que nunca defrauda y que volverá a estar a la altura.

–¿Hay futuro en la hípica asturiana?

–Desde luego. Creo que somos la región más fuerte de España. Tenemos los mejores jinetes y creo que se están haciendo bien las cosas en la promoción desde la base en la Federación Asturiana. Es por donde hay que ir, motivando a los pequeños para que peleen y se esfuercen. Y desde la parte de los profesionales ayudarles a ello.

–Siempre se destaca el público de Las Mestas como uno de los más entendidos en la materia.

–Es un concurso con mucha historia, muy arraigada en la ciudad. La gente año tras año ha ido entendiendo más hasta el punto de ahora, que cualquier gijonés de a pie conoce el Hípico y su funcionamiento. Uno de los problemas de nuestro deporte es que es difícil entenderlo para el público general, pero una vez lo haces te das cuenta de que es divertido. Y el aliciente de las apuestas, claro. Que lo hace más entretenido para el espectador.