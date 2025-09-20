María Pérez empata con Carl Lewis, Bolt y Farah

María Pérez revalidó su bicampeonato mundial en los 20 y los 35 kilómetros marcha de Budapest a Tokio y se convirtió en la primera mujer ... en la historia del atletismo en conseguirlo. Apenas lo habían conseguido hasta ahora Carl Lewis en 100 metros lisos y longitud en 1983 y 1987 -no de forma consecutiva- y Usain Bolt y Mo Farah en 100 y 200 y 5.000 y 10.000, respectivamente, en 2013 y 2015. Únicamente el maratoniano Abel Antón lo había logrado a nivel nacional sin doblar pruebas de 1997 a 1999. En el entorno de María Pérez se barrunta ya la probabilidad de que, este año sí, sea el del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Ya la medalla de oro en los 35 kilómetros convirtió a María Pérez en la mejor atleta en la historia de España con tres preseas al batir tanto al también marchador Álvaro Martín como al propio Abel Antón, y la de los 20 no hace más que ampliar su dominio. Suyos son ya, además, nueve de los trece títulos mundiales del atletismo nacional.

Hasta el doblete de María Pérez en Budapest, España apenas contaba con una medalla de oro global hasta entonces, la de Niurka Montalvo en la prueba de longitud de Sevilla en 1999. Las siete medallas internacionales de la granadina en pruebas individuales apenas pueden compararse con las de Ruth Beitia en salto de altura y Marta Domínguez en fondo y medio fondo pero con competiciones de pista cubierta a las que la de Orce no puede aspirar con la marcha

La medalla de oro individual olímpica figura ya como la última asignatura pendiente en la carrera de María Pérez -tal y como relata 'Ideal'-, ya de cara a los Juegos de Los Ángeles en 2028, al compartir la de París con Álvaro Martín gracias al relevo mixto. Dentro de tres años, no obstante, no será ya en la distancia de 20 kilómetros sino en el medio maratón. Antes le esperan el Europeo de Birmingham y otro Mundial en Pekín.