María Pérez cruza la meta en el estadio nacional de Japón. Reuters

María Pérez empata con Carl Lewis, Bolt y Farah

La marchadora granadina se convierte en la primera atleta de la historia que emula un bicampeonato en dos Mundiales consecutivos

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:20

María Pérez revalidó su bicampeonato mundial en los 20 y los 35 kilómetros marcha de Budapest a Tokio y se convirtió en la primera mujer ... en la historia del atletismo en conseguirlo. Apenas lo habían conseguido hasta ahora Carl Lewis en 100 metros lisos y longitud en 1983 y 1987 -no de forma consecutiva- y Usain Bolt y Mo Farah en 100 y 200 y 5.000 y 10.000, respectivamente, en 2013 y 2015. Únicamente el maratoniano Abel Antón lo había logrado a nivel nacional sin doblar pruebas de 1997 a 1999. En el entorno de María Pérez se barrunta ya la probabilidad de que, este año sí, sea el del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Espacios grises

