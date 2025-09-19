El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
Noah Lyles, feliz tras sumar un nuevo título en su palmarés. AFP

Noah Lyles alcanza a Usain Bolt

El estadounidense ya suma cuatro otros mundiales en 200 metros, los mismos que el gran velocista jamaicano

Igor Barcia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:00

Era su gran reto y ya lo ha logrado. Noah Lyles ya tiene los cuatro títulos mundiales que conquistó Usain Bolt en la prueba de ... 200 metros entre Berlín'09 y Pekín'15. La gran época del esplendor del jamaicano en la velocidad pasó y el atletismo quedó huérfano de referentes, pero Lyles se empeñó en ser el heredero del plusmarquista mundial y a base de constancia y de una confianza absoluta en sus posibilidades ha conseguido hoy en Tokio esos cuatro títulos mundiales de 200 metros que le convierten en uno de los grandes velocistas de todos los tiempos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  4. 4 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  5. 5

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  6. 6 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  9. 9

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  10. 10 Un saurópodo de más de 20 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Noah Lyles alcanza a Usain Bolt

Noah Lyles alcanza a Usain Bolt