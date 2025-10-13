Orlando Ortega anuncia su retirada: «El sufrimiento tiene un límite»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 13 de octubre 2025, 12:41 Comenta Compartir

Orlando Ortega, plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha anunciado este lunes su retirada. A los 34 años, el atleta de origen cubano pero nacionalizado español en julio de 2015, abandona las pistas tras verse maltratado por las lesiones. «El sufrimiento tiene un límite, no siempre se puede poner la salud en juego. Una nueva lesión adelanta lo que ya era un objetivo en mi cabeza, retirarme en la pista al cien por cien», señala el deportista en una carta publicada a través de sus redes sociales. «Lamentablemente, no pudo ser, pero me quedo con la satisfacción de haberlo intentado. Me despido de la alta competición, mas no del amor por este deporte», agrega el deportista.

Se pone fin de esta forma a la trayectoria de quien había venido siendo una de las grandes figuras del atletismo español a lo largo de los últimos años, un competidor infatigable que, además de esa medalla de plata que se colgó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, se proclamó dos veces campeón de la Diamond League en 2016 y 2019, conquistó el bronce en los Mundiales de Doha de 2019 y también fue tercero en los Europeos de Berlín celebrados en 2018. Además, Orlando Ortega logró cinco campeonatos de España en 110 metros vallas y otros cuatro títulos nacionales en 60 metros vallas bajo techo.

«Atletismo, llegó el momento de verte y disfrutarte desde otro punto de vista. Me llevo conmigo el orgullo de poder mirar hacia atrás y ver que he luchado con pasión, al igual que ahora miro al futuro con la misma intensidad e ilusión», manifiesta en su carta de despedida Orlando Ortega, que participó en tres Juegos Olímpicos (2012, 2016 y 2020) y que logró su mayor éxito en Río 2016, cuando le dio al atletismo español su primera medalla olímpica en doce años tras acabar la final de los 110 metros vallas en segunda posición con un crono de 13.17, solo por detrás del jamaicano Omar McLeod (13.05).

«Me voy con ganas de seguir porque mi espíritu siempre ha sido y será el de un ganador y un gran competidor. Mi amor por este deporte es tan grande que sería capaz de sacrificar mi vida entera, pero no puedo seguir siendo egoísta ni conmigo mismo ni con mi familia, que también ha sacrificado mucho en busca de mi sueño, un sueño que ya he cumplido con creces pero las ganas de seguir no me dejaban darme cuenta de ello», señala Orlando Ortega en una nota en la que da las gracias a las instituciones y a todos aquellos que respaldaron su carrera a lo largo de estos años, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), el Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) hasta su club y entrenadores.