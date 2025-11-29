El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
El Belenos, ayer de amarillo en su segundo partido copero en Las Rozas ante el Industriales. Carla Vega
AD Industriales Las Rozas 30-Pasek Belenos 28

El Pasek Belenos se queda a las puertas de la victoria copera en un buen partido

Los avilesinos fueron por delante durante muchas fases del juego, pero el Industriales logró la remontada al final

Rodrigo

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

Con la miel en los labios. Un buen y emocionante encuentro del Pasek Belenos en el Cantizal no evitó su séptima derrota consecutiva. Los avilesinos ... arrancaron bien en Las Rozas aprovechando el saque de centro para meter presión en el campo de un rival que se defendió al pie concediendo la posibilidad a los visitantes para contraatacar a la mano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  5. 5 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  6. 6 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  7. 7 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  8. 8 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  9. 9

    Novedades en el caso de Maritrini y su bebé: empiezan los trabajos en la balsa de Ribadesella para sacar los coches
  10. 10 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Pasek Belenos se queda a las puertas de la victoria copera en un buen partido

El Pasek Belenos se queda a las puertas de la victoria copera en un buen partido