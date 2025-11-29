El Pasek Belenos se queda a las puertas de la victoria copera en un buen partido

Con la miel en los labios. Un buen y emocionante encuentro del Pasek Belenos en el Cantizal no evitó su séptima derrota consecutiva. Los avilesinos ... arrancaron bien en Las Rozas aprovechando el saque de centro para meter presión en el campo de un rival que se defendió al pie concediendo la posibilidad a los visitantes para contraatacar a la mano.

Los blanquiazules –ayer con el uniforme amarillo– hilvanaron fases sin demasiada ganancia de metros, pero sacando un golpe de castigo a favor sobre la divisoria. La touche posterior, sobre la línea de 22 local, se malogró al producirse saque parcial en una buena ocasión desperdiciada por el equipo dirigido por Jesús Simón.

El choque, en esos compases iniciales, entró en una fase de intercambio de patadas hasta que el Pasek Belenos enganchó un buen avance rematado con una melé, de nuevo, dentro de la 22 madrileña. Esta fase estática, en esta ocasión, estuvo bien resuelta por el cuadro visitante cobrando un nuevo golpe de castigo a favor bien continuado con una combinación a la mano por parte de las tres cuartos hasta el desborde definitivo por parte de Eusebio, quien anotó el primer ensayo de la tarde. La marca fue transformada por Brais Rey.

AD Industriales Las Rozas Raya, Trigo, Nahuel, Natalino, Marcelo, Alain, Serrano, Gonzalo, Oliver, Lucas, Romeo, Rapallo, Pell, Asensio y Lasanta. También jugaron Sanz, Esquivel, Serna y Eneko. 30 - 28 Pasek Belenos Cladera, Silvestre, Gastón, Abraham, Tapia, Mattie, Jake, Bernie, Yhoa, Brais, Cao, Iose, Eusebio, Indy y Dopico. También jugaron Santa Cruz. Pelayo, Bravo y Gonzalo. Secuencia en el marcador 0-5, 0-7, 3-7, 8-7, 8-12, 8-14, 8-19, 8-21, 13-21, descanso, 18-21, 23-21. 25-21, 25-26, 25-28 y 30-28.

Árbitro Federico Javier Japas, colegio valenciano.

Incidencias El Cantizal. Sintético. 200 espectadores. Tiempo fresco y soleado.

Con el cero a siete en el tanteador, el AD Industriales se puso manos a la obra buscando la remontada por la vía rápida. Una buena incursión en campo avilesino le valió al equipo local para chutar entre palos un golpe de castigo que recortaba distancias antes del primer cuarto de hora, (3-7).

El Pasek Belenos, lejos de descomponerse, mantuvo el buen tono. Los blanquiazules volvieron a campo contrario llegando a disfrutar de algún balón dentro de la zona de 22 contraria aunque este dominio resultó infructuoso. El AD Industriales pasó a ganar metros al pie complicando la vida a un Pasek Belenos obligado a jugar cerca de su zona de marca. Los madrileños obtuvieron una melé a favor bien resuelta con un ensayo por parte de su delantera junto al banderín izquierdo. La patada de transformación no fue buena pero los locales se colocaban por encima en el luminoso por primera vez.

Cambio en el marcador

Con el 8 a 7 en contra, el Pasek Belenos volvió al ataque con una eficacia como hacía tiempo que no tenía. Tras varias percusiones, los avilesinos fueron capaces de mover el oval de lado a lado complicando mucho el balance defensivo del AD Industriales. De esta forma, el segundo ensayo avilesino anotado por Yhoa, nuevamente transformado, cayó sobre el minuto 20 devolviendo la iniciativa a los visitantes por 8 a 14.

A partir de entonces, el partido entró en un toma y daca en el que se notó cierta falta de frescura en ambos conjuntos. El Pasek Belenos salió de la primera media hora reforzado rehaciéndose de los embates locales mediante un resolutivo juego al pie. Un nuevo avance sobre el minuto 35 estuvo bien resuelto por parte de Jake tras un exitoso movimiento en la touch- maul.

Una vez más, la patada de transformación se coló entre palos merced a un Brais Rey que firmaba una serie al pie inmaculada, (8-21). Justo antes del intermedio, el AD Industriales, disfrutó de un saque de touche a 5 metros de la zona de marca avilesina bien continuado por la delantera madrileña con un nuevo ensayo. La transformación posterior se marchó lejos de palos llegándose al descanso con un esperanzador 13 a 21.

En el arranque de la reanudación, el AD Industriales dejó claro que iba a por todas. El saque inicial metió a los madrileños en la 22 avilesina y no la abandonaron hasta ensayar en el minuto 46.

Nico Santa Cruz vio la tarjeta roja, circunstancia que condenaba al Pasek Belenos a jugar con 14 efectivos durante la última media hora de encuentro. Los avilesinos apretaron los dientes evitando el ensayo contrario in extremis en varias ocasiones pero la nueva remontada roceña llegó en el minuto 60 (25-21).

Los madrileños no remataron la faena dejando la iniciativa en ataque de nuevo a un resolutivo conjunto avilesino. Un agrupamiento de delantera a pocos metros de la zona de marca precedió a un nuevo ensayo visitante por parte de Silvestre. La buena transformación de Brais amarró dos puntos más devolviendo la delantera al Pasek Belenos por 25 a 28 con diez minutos para el final.

No fue hasta el minuto 38 cuando el AD Industriales decantó a su favor un choque que pudo haber caído para cualquiera de ambas partes merced a una buena patada cruzada recogida en zona de marca por la tres cuartos local consiguiendo el ensayo definitivo, (30 a 28).