El 'Taxus' repite triunfo en la Regata Universidad

El 'Taxus Medio Ambiente', de Alfredo Flórez, se llevó el triunfo en la XXVII la Regata Universidad de Oviedo-VII Memorial Daniel Ponte, que ... supone la octava victoria para el velero gijonés en la prueba organizada por el Real Club Astur de Regatas y la institución académica, aunque las tres primeras fue como el nombre de 'Tamborilero'.

La protesta al Comité de Regatas de la jornada inaugural dejaba la clasificación sin variaciones con vistas a la clausura, con el 'Bull Box', de Luis Noguera, al frente de la clasificación y en una inmejorable posición para alcanzar la victoria en la regata. La costa de la ciudad recibía a la flota de participantes con un intensa niebla, que obligó a un pequeño aplazamiento en la salida de la prueba. No obstante, no tardaron demasiado en entrar en liza y sobre las 13.15 horas arrancaba la manga de clausura. Buenas condiciones de navegación y un viento de ocho nudos de intensidad. Por delante, un recorrido barlovento-sotavento de unas ocho millas, del que saldría el ganador.

Igualdad

Ninguno de los favoritos estaba dispuestos a regalar la victoria y todos estuvieron muy atentos en la salida, que llevó a que no hubiese diferencias en las primera millas de la prueba. Sin embargo, el 'Taxus Medio Ambiente', de Alfredo Flórez, alcanzó su mejor versión y abandonó la compañía de sus rivales para cruzar la baliza de llegada en primera posición y firmar una nueva victoria para el velero del Bahía de Gijón. El 'Bull Box' no estuvo lejos y cedió la primera plaza por poco más de un minuto una vez compensados los tiempos de la prueba. Así tuvo que conformarse con la segunda plaza en la clase I y en la general de la regata. El 'Great Sailing One', de Fernando Alonso, concluyó en tercera posición, logrando encaramarse hasta el podio, superando al 'Starfighter', de Jesús Suárez, que había comenzado la jornada tercero y quedó relegado a la cuarta plaza.

El 'Universidad de Oviedo-Grupo Isastur', de Roberto Bucetas, hizo pleno en la regata, al acumular su segunda victoria parcial en esta edición, con lo que dejaba claro que este curso era el mejor velero de la clase II.

El 'Jaar', de Luis Llano, volvió a secundarlo al término de la regata de ayer, alcanzando la segunda plaza en la clasificación.

El 'Duc In Altum', patroneado por Flor Santiago, también se mantuvo entre los mejores de su categoría y, tras finalizar ayer tercero, se hizo con idéntica posición en la clasificación final. El 'Silfo', de José Ángel García', lograba darse la vuelta a la clasificación y, tras vencer ayer, lograba el triunfo en la clase III. El 'Gin Tonic', de Fernando Sanz, se mantuvo en segunda posición y el 'Espumeru', de Alberto Tablón, después de liderar la clasificación, concluía la regata tercera posición.