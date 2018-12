Zambullida bajo mínimos Los participantes posaron en la tradicional foto de familia tras la travesía y entonaron el 'Asturias patria querida'. / JOAQUÍN PAÑEDA Enrique Gutiérrez y Lorena Álvarez se adjudican el triunfo en una competición que fue seguida por numeroso público 166 nadadores desafiaron al frío y al reducido nivel del agua en el Puerto Deportivo CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:09

La Navidad está cargada de tradiciones. Como también lo es para muchos nadadores zambullirse cada 25 de diciembre en el Puerto Deportivo de Gijón, manteniendo viva una tradición que solo es superada en antigüedad por la que se celebra en el puerto de Barcelona. Ayer no fue distinto y 166 'tritones' se lanzaron al agua en la denominada Travesía de Navidad que a la dificultad por el frío unía en esta ocasión el bajo nivel del agua que provocó varios cortes a algunos participantes. Lorena Álvarez (Grupo Covadonga) y Enrique Gutiérrez (Manuel Llaneza) fueron los más rápidos en la competición, que volvió a reunir a muchos espectadores que no perdieron detalle de esta singular travesía.

Los participantes estaban prestos a tomar la salida poco antes de la una de la tarde en esta competición en la que deben recorrer a nado los 220 metros que separan las rampas de la Barquera y de la Antigua Rula, desafiando las bajas temperaturas del agua que, en esta edición, estuvo a 14 grados centígrados. Unos hacían los últimos ejercicios y otros simplemente se concentraban para superar su reto personal.

La organización había retrasado una hora la celebración de la prueba, aunque no pudieron evitar que el nivel del aguas fuera uno de los más bajos que se recuerdan en los últimos años.

Ante esta circunstancia, algunos participantes optaron por tomar la salida desde la misma rampa, como es tradicional, mientras que otros lo hicieron desde el agua. Y fueron estos los que, quizás empujados por el nerviosismo o la ganas de comenzar la prueba, protagonizaron una salida nula, por lo que posteriormente, se procedió a dar una segunda salida. Tras esta eventualidad, por fin la prueba se puso en marcha y el grupo de nadadores se estiró rápidamente.

Mano a mano

Enrique Gutiérrez y Daniel Menéndez, que ya conocía lo que era la prueba tras acabar tercero el pasado año, se distanciaron del resto de competidores una vez superado el ecuador de la travesía. Desde ese momento, el triunfo pasaba a convertirse en un mano a mano entre estos dos nadadores.

Se acercaban a la llegada y ninguno de los dos nadadores cedía en su empeño por conseguir la victoria, que finalmente se decidió a favor del mierense en las últimas brazadas al estar mejor situado respecto a la rampa de llegada. De esa forma, Enrique Gutiérrez logró el triunfo en su debut en la competición (3.08).

«Es una prueba muy bonita», señaló el vencedor al término de la travesía, al tiempo que comentó que «fui de los que tomé la primera salida y estuve muchos tiempo en el agua y se me entumecieron los músculos, pero ha sido una gran experiencia y el año que viene repetiré», afirmó el nadador del Manuel Llaneza.

Daniel Menéndez volvió a entrar nuevamente en el podio y se clasificó en segunda posición (3.08) y el cántabro Joaquín Conde concluyó tercero, un segundo después.

Lorena Álvarez, por su parte, se impuso a todas sus rivales en su segunda participación en la prueba (3.10). María Lara, ganadora el pasado año, tuvo que conformarse con la segunda plaza (3.11) y Jéssica Traviesa ocupó la tercera plaza (3.13).

La ganadora comentó sobre la competición que «he pasado mucho frío. Debido a la salida nula estuvimos mucho tiempo en el agua. Al principio no me encontré bien, pero al final de la travesía iba mejor. Me gusta mucho esta prueba. Es gran un reto para todos los nadadores».

Al término de la prueba, como es tradición, los participantes entonaron el 'Asturias patria querida' y un chocolate caliente les sirvió para entrar en calor.