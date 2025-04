El castrillonense Gabriel Gutiérrez gana la Subida a Vega de Espinareda en León

El piloto castrillonense Gabriel Gutiérrez Siegrist se impuso este sábado en la decimotercera edición de la Subida a Vega de Espinareda, en León, después ... de dominar las dos mangas oficiales con su Tatuus F3000. La Subida a Vega de Espinareda es una de las pruebas más asentadas en el calendario castellano-leonés. Con un trazado de 3.500 metros, se trata de una prueba intensa con zonas enlazadas complejas al inicio para terminar con zonas muy rápidas. Como novedad, esta edición se instaló por primera vez una chicane en la zona más rápida, pero aun así se alcanzaron velocidades cercanas a los 200 km/h.

Gabriel Gutiérrez Siegrist.

Como cartel de inscritos, además del fórmula 3000 de Gabriel Gutiérrez, destacaban la barqueta Norma 3000 BMW de Jairo Pesquera, la bonita barqueta Ermolli 3000 Alfa Romeo de Justo Martín así como potentes turismos: dos Porsches GT3, varios N5, un Mustang Nascar y TCR.

«Llegamos a Vega Espinareda después de semanas trabajando muchísimo en la reconstrucción de la suspensión trasera del fórmula, y pudimos encontrar un buen 'set up' que nos permitió dominar todas las mangas disputadas. El trazado me gustó mucho, pese a tener algunas zonas complicadas para monturas como mi F3000 que exigían meter velocidades en apoyos fuertes y algo bacheados», aseguró el piloto castrillonense, que agradeció el apoyo «de mi amigo Monchu, piloto leyenda que considero un padre y que me ha ayudado especialmente este último mes trabajando mucho en el fórmula».