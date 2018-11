F1 | GP Abu Dabi El homenaje de Carlos Sainz a Fernando Alonso ante su última carrera Fernando Alonso, en Abu Dabi. / EFE «Darle las gracias por todo lo que ha dado a España y a la Fórmula 1 en general», ha dicho el madrileño sobre el asturiano EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 noviembre 2018, 17:14

La sana rivalidad en la pista se transforma en gran amistad fuera de ella. Carlos Sainz nunca ha ocultado la gran admiración que profesa a Fernando Alonso. Por eso, con motivo de la última carrera del asturiano en la F1, el domingo en Abu Dabi, el de Renault usará un casco muy especial, en el que llevará el 14 del bicampeón del mundo impreso en el azul de la bandera de Asturias.

El madrileño ha mostrado ese casco tan especial en un vídeo publicado en redes sociales y ha explicado el porqué de ese homenaje: «Es la última carrera de Fernando, así que he preparado un casco especial, como no podía ser de otra manera. Me parece de los cascos más bonitos que he tenido nunca».

Y lo describe: «El toque de la bandera española, en vez de ser normal es brillante. Esto, a la luz de la noche, aquí en Abu Dabi, va a ser especial, pero sobre todo este 14 que voy a llevar a los dos lados representa mi admiración por Fernando. Le vamos a echar de menos en la Fórmula 1 y le deseo lo mejor. Darle las gracias por todo lo que ha dado a España y a la Fórmula 1 en general», ha añadido Sainz, quien ha apuntado que ese casco se podrá ver en el complejo de La Morgal: «Espero que os guste, como veis tiene muchos detalles, es un casco que al final del fin de semana se lo acabaré regalando como os podéis imaginar para que lo tenga en su museo y que le guste a él y también a vosotros».

Síguenos en: