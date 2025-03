Mercedes muestra la nueva normalidad

david sánchez de castro Miércoles, 10 de junio 2020, 17:17 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

Si nada cambia y la evolución positiva de la pandemia se mantiene, el 5 de julio arrancará el primer Gran Premio de la temporada 2020 de Fórmula 1, después de tres meses de incertidumbres y mucho temor ante un escenario inédito para toda la humanidad. El 'gran circo' será así uno de los primeros campeonatos transfronterizos que se reanudará, por lo que nada debe fallar. El examen es serio: deben mantener la seguridad y demostrar que no solo son la punta de lanza del automovilismo, sino que pueden servir de ejemplo para otras disciplinas.

Llegar listos a ese Gran Premio de Austria requiere del esfuerzo de todos, empezando por los equipos. La F1 ha establecido un protocolo que ya se están estudiando tanto pilotos, como ingenieros, mecánicos y hasta los pocos periodistas que podrán acudir a las carreras. En Mercedes han ido un paso más allá y han decidido ir a el circuito británico de Silverstone, cerca de su sede en Brackley, para poner a prueba dichas nuevas normas.

La excusa de hacer rodar por primera vez este año después de la pretemporada los monoplazas tapa lo que realmente han querido hacer: comprobar que pueden trabajar dentro de lo razonablemente cómodo. Las mascarillas, los guantes, las pantallas protectoras y los geles hidroalcohólicos han recorrido el box de la escudería alemana, que contó con Valtteri Bottas este martes y con Lewis Hamilton el miércoles. El W09, el monoplaza con el que ganaron la temporada 2018, dio unas cuantas vueltas al mítico trazado donde arrancó este campeonato hace exactamente medio siglo, pero ni los tiempos ni las sensaciones fueron demasiado relevantes dado el objetivo que había.

Si para Bottas el martes fue cómodo y, hasta cierto punto, aburrido, para Hamilton resultó algo menos movido aún, ya que la lluvia que cayó sobre el viejo aeródromo le privó de rodar como estaba previsto. El hexacampeón aparcó por un momento su indignación y militancia a favor de las protestas raciales (es uno de los deportistas de élite que más está participando en el movimiento 'Black Lives Matter') para aprenderse los nuevos automatismos que tendrá que ejecutar en las carreras venideras. Eso sí: la mascarilla que lució durante toda la jornada lluviosa en Silverstone era de color negro, algo nada casual.

Tanto Bottas como Hamilton aprovecharon para quitarse el óxido de estos días sin probar el asfalto. Sobre ellos están las opciones de mantener el reinado de Mercedes, incluso en una temporada tan extraña como la que afrontarán en menos de un mes. Lo que ya han mostrado, por las imágenes que cedió el equipo a los medios de comunicación, es que las relaciones con sus mecánicos van a ser distintas. Desde las charlas con los ingenieros, que ahora requieren de una distancia de al menos un metro, pasando por cómo bajarse del monoplaza y guardar el casco y los guantes. La desinfección de todos los elementos que entran en juego en una carrera (el suelo del box, las herramientas, los monos y cascos, etc.) ahora será de obligatoria vigilancia.

Mercedes es el único equipo, hasta el momento, que ha ensayado, pero Bottas y Hamilton no han sido los únicos pilotos. Lando Norris, compañero de Carlos Sainz en McLaren, se montó en un Carlin de F2 unos días atrás también en Silverstone, y ensayó los nuevos protocolos que requiere la normalidad que se impondrá a partir del próximo GP de Austria. Charles Leclerc, en cambio, eligió un kart en el circuito de South Garda de Italia para desentumecer los músculos, ya que de momento en Ferrari no han decidido si harán o no una minipretemporada para poner en forma a sus pilotos.

El resto de corredores irán poco a poco reintegrándose en las sesiones de trabajo, toda vez que la organización de la Fórmula 1 se mantiene en contacto con los promotores de cada circuito para comprobar el estatus y que se pueden mantener, al menos, las ocho primeras carreras previstas para la reanudación del campeonato.