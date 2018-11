Los proyectos de Fernando Alonso

Circuito-Museo de La Morgal

El Gobierno entonces presidido por Vicente Álvarez Areces anunció, en agosto de 2006, su intención de cumplir una de sus asignaturas pendientes con Alonso, un asturiano que había llegado a la F-1 no solo para ganar, sino para hacer época. El museo emergente del Principado es, actualmente, el del bicampeón del mundo. Y no solo por las piezas que contiene, sino porque se ha convertido, sin duda, en lugar emblemático. A ello se unió un circuito de kárting envidiable. Hace tres años y medio, la instalación abrió sus puertas como escenario de competiciones de kárting, promoción de jóvenes pilotos, presentación de novedades automovilísticas... A su lado, el campo de golf de La Morgal, gestionado también por la familia.

Proyecto de kárting en China

Alonso es un enamorado del kárting. No es raro encontrárselo quemando gomas en su circuito de La Morgal. Sin embargo, el asturiano ha ido un poco más allá y se ha embarcado en la búsqueda del primer piloto chino de la F-1. De la mano del gigante tecnológico Tencent y de Shanghai Yi Qian Communications, el proyecto Alonso New Energy Karting Center and School prevé la creación de al menos cuarenta pistas de kárting y entre tres y cinco escuelas durante los próximos cinco años. Hace pocas semanas, visitó las tres primeras localizaciones de los futuros circuitos que llevarán su nombre. Gracias a un acuerdo firmado con Alibaba Cloud, una aplicación permitirá supervisar la evolución de los pilotos.

Su propio equipo de eSports

«Queremos competir en todas las carreras virtuales. Los eSports son el futuro», declaró Alonso en la presentación el pasado febrero en Barcelona de su nuevo proyecto. Al margen de sus inversiones inmobiliarias (tiene una vivienda en Lugano), Alonso es propietario de un conjunto de eSports, bautizado como FA Racing Logitech. Esta empresa es socia oficial de tecnología de periféricos de McLaren. El asturiano entró en el mundo de los eSports por la puerta grande. Desde un principio dejó clara su aspiración de contar con un equipo de Sim Racing para participar en competiciones relacionadas con el automovilismo virtual, pero sobre todo con la F-1. Para ello, se alió con G2 esports, el equipo de Ocelote, un viejo conocido del sector que conoce perfectamente los pasos necesarios que hay que dar para llegar a ser un referente en el mundo de los deportes electrónicos.

La marca de ropa Kimoa

El piloto ovetense, que no se ha separado de su propia gorra durante toda la temporada, puso en marcha, en marzo de 2017, una compañía de moda, de la mano de la consultora KPMG, que incluye ropa y accesorios de inspiración surfera, con domicilio social en Oviedo, pero sede central en Madrid. La empresa, bautizada con el nombre de Kimoa –vocablo hawaiano que significa «sentarse y ver caer el sol juntos»–, solo vende por Internet y se ha volcado en el extranjero para crecer. De hecho, ha impulsado su expansión y ya llega a 150 países a traves del canal multimarca. La empresa ha puesto el foco en territorios como Japón, Estados Unidos, Latinoamérica, Reino Unido y Japón. En la constitución inicial de la empresa, la presentadora gijonesa Lara Álvarez formaba parte del consejo directivo, pero tiene como administración al inseparable Luis García Abad. La colección se fabrica en talleres de Barcelona e incluye artículos textiles y complementos como gafas de sol.

FA Racing by Drivex

Coincidiendo con la visita de la Fórmula-1 a China, la Fórmula Renault, certamen de monoplazas clásico y rampa de lanzamiento para pilotos, anunciaba que uno de los equipos, el español DriveX, empresa que gestionan los expilotos Pedro Martínez de la Rosa y Miguel Ángel de Castro, había comunicado el cambio de su denominación original con la entrada en el proyecto del piloto Fernando Alonso: FA Racing by DriveX. «La llegada del nuevo coche fue la oportunidad de comenzar en el mismo nivel que todos los equipos y ahora estamos ansiosos por estar en la parrilla de salida para mostrar de qué estamos hechos. En una nota más personal, es un gran placer continuar mi historia con Renault», afirmó Fernando, que logró los dos títulos mundiales con la firma francesa en 2005 y 2006. Creada en 1971, la Fórmula Renault reúne cada año a los equipos y pilotos más prometedores de su generación en los mejores circuitos de Europa.