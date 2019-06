GP de Italia Alex Márquez: «El equipo me pedía una carrera así» Alex Márquez celebra la victoria en el GP de Italia. / Efe El de Cervera consiguió en Mugello una victoria muy importante por varios motivos: por el valor simbólico de enlazar dos seguidas, por hacerlo en Italia, por conseguir colocarse sólo a cuatro puntos del líder, Baldassarri, y por ganar tirando de la paciencia que otras veces le había faltado BORJA GONZÁLEZ Circuito de Mugello (Italia) Domingo, 2 junio 2019, 18:26

Casi impresiona más la forma de ganar que la victoria en sí misma. Vaya dominio ha mostrado.

Tocaba una así. En Le Mans el equipo me dijo que le hubiera gustado que me pasara Corsi, para ver cómo reaccionaba. Me pedían una carrera como la de hoy, de esperar y no ser cabezón al principio. Antes usaba toda la energía al inicio y después me venía abajo. Hoy he decidido esperar. Los del Dynavolt han hecho un hueco al principio, pero los he pillado y cuando los he tenido he decidido esperar. He pasado a Marcel (Schrotter) porque quería estar detrás de Tom (Luthi), porque hay líneas que hace muy bien y quería aprender un poco eso. Cuando he visto que él empezaba a sufrir de atrás, le he pasado y he marcado mi ritmo del warm up y he podido marcar la diferencia.

¿Qué tal el encuentro con su hermano camino del podio?

Como siempre. Ninguno de los dos entendíamos nada. Nos hemos puesto a gritar. Estaba feliz por mí.

¿Está obteniendo la mejor tarjeta de visita para hacerse un hueco en MotoGP el año que viene?

Veremos. Yo tengo que hacer mi trabajo en la pista, ganar carreras y estar en el podio. Estoy siendo constante. He ganado dos carreras y llevo una buena dinámica, así que ya veremos. Estoy haciendo lo mejor que puedo mi faena en la pista.

¿Es más importante repetir vitoria que haber conseguido ganar en Le Mans?

Estaba contento en Le Mans, pero aquí un poco más, por cómo ha sido la carrera, por cómo la hemos gestionado. El equipo me pedía una carrera así, de paciencia y tirar después. En Le Mans cogí confianza y esta nos da aún más. Hay que seguir con la misma línea y con la misma intensidad que me pide el equipo.

¿Ha hecho un click?

Hay que aprovechar estos momentos, porque la temporada es larga, porque habrá otras carreras en las que sufriremos más y habrá algún bajón. Hay que aprovechar esta dinámica y que hemos hecho este click. Lo que he aprendido después de Jerez es a madurar y a tenerlo todo más claro. Hay que aprovechar estas rachas.

¿Cuál es la estrategia a seguir a partir de ahora?

Me pongo como objetivo estar en el top 5 en cada carrera y, si se puede luchar por el podio o por la victoria, bien. Hay que sumar como ha hecho hoy Balda, que salía detrás y ha remontado para ser cuarto. Esa será la clave.

¿Se ha ganado el permiso para soñar con el título?

Hay que ir carrera a carrera. Hemos ganado dos, pero esto es muy largo.