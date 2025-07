Dominio total de Marc Márquez y heroico regreso de Jorge Martín

Jesús Gutiérrez Viernes, 18 de julio 2025, 19:42 Comenta Compartir

La lluvia fue protagonista en el primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Chequia que suponía el retorno a la competición del campeón en título, Jorge Martín. Seguro que estas no eran las condiciones con las que había soñado regresar tras cuatro meses de inactividad, después de fracturarse once costillas, pero superó la prueba con sobresaliente y se permitió el lujo de clasificarse directo para la Q2. «Estoy contento de pasar a la Q2, de volver a ir en moto y de tener un buen ambiente con el equipo, que era un poco a lo que más miedo tenía. Y está siendo mucho mejor de lo que me esperaba. Pero no quiero ser para nada resultadista, voy a competir igual esté el 5º o el 20º», comentaba el piloto madrileño tras su primer reestreno en con la Aprilia este fin de semana.

'Martinator' completó un total de 34 vueltas, 14 por la mañana en condiciones y otra 20 por la tarde, cuando consiguió ese quinto puesto inesperado y a la vez heroico. Y es que, mientras el campeonato comienza en Brno la segunda mitad de la temporada, el de San Sebastián de los Reyes apenas pudo hacer una docena de vueltas en el mes de febrero, el GP de Catar entero y un día de test en el circuito de Misano, para probarse antes de viajar a la República Checa. En su equipo estiman que el déficit de kilómetros que acumula con respecto a sus rivales es de 6.000.

El madrileño se reivindicó este viernes después de un jueves donde dio la cara antes los medios. Respondió a todas las preguntas planteadas sobre su intención de abandonar Aprilia a final de este año y cerró capítulos para estar únicamente centrado en la pista. «Confío en mi trabajo. Confío en lo que soy. Si no, no sería campeón del Mundo. Seguiré trabajando en esta línea, porque es la que me ha llevado a lo que hice el año pasado y quiero volver a estar ahí. Ahora no lo estoy, necesito tiempo y necesito horas», comentaba Jorge Martín tras volver a sentirse piloto cuatro meses después.

Nada frena a Marc Márquez

No hay quien pare al genio de Cervera. Arrancó el gran premio con problemas técnicos en su Ducati, que nada más salir de boxes se paró en la curva 1. Tuvo que volver andando por el pit lane, estuvo esperando media sesión sentado, esperando una solución y acabó saliendo con su segunda moto. Apenas estuvo algo más de veinte minutos en la pista y logró el mejor tiempo del día, en el único entrenamiento que se pudo poner neumáticos slicks porque se abrió un fino carril de seco.

La práctica de la tarde fue completamente en mojado. Tanto había llovido en el entrenamiento previo de Moto2 que éste se suspendió a falta de cinco minutos y el de MotoGP se retrasó veinte y con la pista inundada. En esas condiciones se iba a decidir el pase directo a la Q2 y el mejor tiempo volvió a ser de Marc Márquez, que aventajó en medio segundo a su más inmediato perseguidor. «Es uno de mis puntos fuertes en, adaptarme a las condiciones. Hoy las hemos entendido muy bien, porque eran muy complicadas y tenías que interpretarlas en cada momento rato. pero cuando vienes con confianza, es más fácil mantener la calma en cualquier situación y parece que todas las decisiones que tomas son las correctas», comentaba el piloto de Cervera, tras otro viernes en la oficina.

El asfalto mojado igualó las mecánicas y por primera vez en mucho tiempo, entre los diez primeros que lograron su billete directo a la Q2 había dos pilotos de cada marca. Marc y Álex Márquez de Ducati, Zarco y Mir de Honda, Quartararo y Miller de Yamaha, Bezzecchi y Martín de Aprilia; y Bastianini y Pedro Acosta de KTM. El murciano, décimo, se clasificó por apenas 39 milésimas, dejando a Raúl Fernández como el mejor de los que tendrá que pasar por la repesca de la Q1, donde también estará Pecco Bagnaia, que solo pudo ser 13º.

Mención especial para el viernes de Álex Márquez, que todavía arrastra la lesión en el dedo índice de su mano derecha, pero que logró su plaza en la Q2 en el último instante y tirando de épica. Y es que el segundo clasificado del mundial se había ido al suelo cuando estaba buscando su mejor giro. Tuvo que volver a boxes, corriendo, montarse en su segunda moto y en un solo intento logró el noveno tiempo, cuando las condiciones eran peores y nadie estaba mejorando. Ese arriesgado giro permitió al pequeño de la saga mantener intacta una racha de presencias directas en la Q2 en 2025, que solo mantienen dos pilotos, ambos se apellidan Márquez y dominan la categoría reina del Mundial de MotoGP.