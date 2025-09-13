Marco Bezzecchi saldrá desde la pole en Misano

Jesús Gutiérrez Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Sábado al sprint en el Gran Premio de San Marino que arrancó como de costumbre con el último entrenamiento libre, antes de la disputa de las calificaciones y donde apareció la armada italiana copando las tres primeras posiciones, con Bezzecchi al frente de la tabla de tiempos avisando de lo que vendría después.

Una mañana donde la noticia fue que Honda anunció que Joan Mir no iba a participar en toda la jornada del sábado, después de una dura caída en los entrenamientos del viernes, donde había sido sexto, tenía garantizado su pase a la Q2, pero el balear ha tenido que parar por una lesión cervical que le provoca mucho dolor en el cuello. Un reposo obligado para Mir, pensando en intentar estar al menos en la carrera del domingo, donde partirá duodécimo en parrilla.

Destacó en la Q1 la figura de Fabio Quartararo, que logró el mejor tiempo, a una milésima de la vuelta rápido de Márquez el viernes, y que le garantizaba su paso a la Q2. Junto al francés, un especialista a una vuelta, se coló en la lucha definitiva por la pole Fermín Aldeguer, que el viernes había sido la única Ducati fuera de la Q2 y confirmaba su mejoría en una pista donde le estaba costando al murciano.

Entre los que se quedaron fuera de la lucha por la pole, el portugués Miguel Oliveira, que abrirá la quinta fila, 13º, junto a las Aprilia satélites de Raúl Fernández y Ai Ogura, desde la sexta lo harán Brad Binder, Maverick Viñales y Álex Ríns; y una por detrás, Johann Zarco, Enea Bastianini, que sufrió una caída en las postrimerías de la Q1, y Jack Miller. Augusto Fernández, con el nuevo prototipo de Yamaha partirá 22º, solo por delante del tailandés Chantra.

Aprilia manda en casa

Se esperaba una lucha por la pole muy apretada y no decepcionó, ya que los diez primeros tiempos acabaron en menos de medio segundo. Al que no se le vio especialmente cómodo fue a Marc Márquez, que con su primer juego de neumático solo dio una vuelta y se medió a boxes, mientras el resto seguía rodando apurando un segundo giro; y que tampoco pudo explotar con la segunda goma, rodando solo una décima más rápido que el viernes y que le dejó fuera de la primera fila.

Sin ese Marc superlativo, se abrió todavía más la lucha por la pole, que se acabó llevando Marco Bezzecchi con la Aprilia. Ya había sido muy rápido en la jornada del viernes y la mañana del sábado, y refrendó esas buenas sensaciones con una vuela rápida que le dio su segunda pole del año tras la lograda en Austria. Por cierto, igual que ayer el italiano ayudó a su compañero ofreciéndole la rueda para colarse en la Q2, esta mañana Jorge Martín le esperó en la recta para darle rebufo en esa vuelta rápida que le dio la pole.

Hasta que ese momento, dominaba la clasificación Álex Márquez, que finalmente saldrá segundo en su objetivo por recortar puntos a su hermano y retrasar un título que llegará tarde o temprano. Y cerrará esa primera fila el francés Fabio Quartararo, que volvió a hacer magia con la Yamaha, pasando de la Q1 a la tercera posición en parrilla.

Márquez abrirá la segunda línea escoltado por los pilotos locales Franco Morbidelli y Luca Marini, sexto, en su mejor calificación desde que corre con Honda. Una fila por detrás lo harán Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta, que sufrió una caída en la Q2 cuando seguía la rueda de Marc Márquez. Mientras que la cuarta será íntegramente española, con Fermín Aldeguer, Jorge Martín y el mencionado Joan Mir, que no estará en el sprint del sábado que arrancará a las tres de la tarde.