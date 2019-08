GP de Gran Bretaña Márquez: «La prioridad es quedar por delante de Dovizioso» Marc Márquez, en el Circuito de Silverstone . / Efe Octava pole del año para el español, esta vez en un espectacular entrenamiento oficial en el que aprovechó la estela de Valentino Rossi, que le permitió destrozar el récord del Circuito de Silverstone BORJA GONZÁLEZ Circuito de Silverstone (Inglaterra) Sábado, 24 agosto 2019, 20:42

¿Otra vez el más listo de la clase? Ha habido como un trenecito en plan Moto3…

Ayuda la estrategia, ya que en el primer neumático el equipo me ha dejado salir cuando había pista libre y eso me ha ayudado a hacer un buen tiempo, y ayuda a que la segunda estrategia salga bien; porque de ese grupo en el que estaba después era el que menos tenía que perder. ¿Por qué? Pues porque ya tenía un tiempo bueno, los otros estaban detrás de mí, he visto que Valentino estaba lejos y sabía que uno u otro tenía que tirar; tenía muy claro que mi objetivo era la primera línea y no que no iba a tirar.

¿Cuánto le ha servido de referencia la referencia de Rossi? Porque se lo iba comiendo, ¿no?

Sí, tenía calculado que quizás podría hacer 58,3 ó 58,4 solo, porque con el primer neumático he hecho 58,6 de golpe y ha sido una buena vuelta, aunque no perfecta. Quizás luego lo intentas solo pero vas peor, depende, pero sí que lo tenía lejos y me iba animando en una vuelta muy larga, pero, al final, aquí no ha sido como en Mugello, que al rodar solo sufría y donde tuve que buscar la referencia de Dovizioso, sino que aquí al rodar solo estaba convencido de que podía luchar por la pole.

Dovizioso ha dicho que es el único que puede escaparse y Miller que ver sus tiempos de los cuartos entrenamientos libres con neumáticos duros es un poco deprimente...

En Austria estaba más o menos igual y mira luego lo que pasó. Sí es cierto que Quartararo es el que está más bien de las Yamaha, de momento, en los entrenamientos; si miras el ritmo de Quartararo en los cuartos entrenamientos libres o los terceros entrenamientos libres no está nada mal; Viñales y Rossi estarán allí, y Valentino si va rápido en los entrenamientos luego en la carrera siempre va un poco más y ha demostrado que es un hombre de domingos. Y yo no descartaría a Dovizioso, ha estado muy mal el fin de semana y poco a poco se ha ido acercando y ahora no está nada lejos.

¿Ese forma de ir de menos a más le hacer ser positivo para la carrera?

Positivo sí, pues tenía planteado un fin de semana de sufrimiento y me estoy divirtiendo, y si te diviertes es porque las cosas te salen. Sí que es cierto que cuando estamos en circuitos en los que podemos plantear escaparnos nos viene bien para defendernos, para luchar por el podio, si miramos ahora los papeles, porque ya veremos mañana. Pero sí que puedo decir que estoy contento, contento por los pasitos que hemos hecho, que no han sido muchos pero que han sido firmes. Y lo tenemos todo claro para la carrera de mañana, los neumáticos, todo, así que hay que pensar en sacar el ciento por ciento, aunque la prioridad número uno es quedar por delante de Dovizioso.

¿Tiene la sensación de que los seis o siete de delante piensan en ganar carreras y usted está más centrado en la clasificación para ganar el título?

Lógicamente, la gente tiene poco que perder y mucho que ganar, ya que cuando estás lejos en el campeonato puedes arriesgar un poco más, y más en lo que se refiere a los pilotos de Yamaha, porque están muy lejos y su objetivo de aquí a final de año es ganar carreras e intentar estar entre los tres primeros del campeonato. Y es ahí en donde nosotros, en un cuerpo a cuerpo o en unas últimas vueltas podemos puedes entrar, pero hasta cierto punto, ya que mi prioridad es quedar primero a final de año.

¿Con quién le apetece más un cuerpo a cuerpo? ¿Con Dovizioso para tener la revancha? ¿Con Quartararo por ser la primera vez? ¿Con Rossi para reverdecer viejos enfrentamientos?

No me apetece con nadie (sonrisas). Ojalá llegue sólo al final de la carrera, pero si tengo que llegar con alguien con el que menos quiero es con Dovizioso, y no porque me haya ganado en Austria, sino porque es el rival en el campeonato y ojalá que esté detrás y no pueda optar al cuerpo a cuerpo, ya que eso significará que le quitaremos puntos, que es el objetivo principal. Con los otros pilotos me da absolutamente igual.