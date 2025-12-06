Ordóñez y Sánchez cierran en lo más alto el Rally de Cangas del Narcea

La temporada de motor en Asturias llegó a su fin con la disputa del Rally Cangas Contratas Souto, en lo que fue el fin ... de fiesta para el campeonato regional de rallys, con la presencia de ciento cincuenta equipos en la línea de salida. Siguiendo con la mismo tónica vista a lo largo del año, Alberto Ordóñez, acompañado por el sierense Pablo Sánchez, fue el gran dominador de la última cita del calendario al imponerse con su Citroën C3 Rally2 en cinco de las ocho especiales.

Los de Nava Racing lograban así una victoria en Cangas del Narcea, con la que mantienen su buena racha juntos al encadenar nueve podios de manera consecutiva, de los cuales seis fueron con ellos subidos en el escalón más alto. El piloto yerbato redondea una campaña en la que se ha adjudicado los títulos regionales de rallys y rallysprint, con ocho victorias entre ambos.

Una de las grandes sorpresas en Cangas fue el retorno de Sergio López Fombona a la competición tras quince años apartada de la misma. El piloto gijonés, junto a su fiel compañero, el vasco Carlos Dorado, le plantó cara a Ordóñez y Sánchez desde la primera especial, logrando incluso el scratch en tres de las especiales con el Skoda Fabia RS Rally2 de Oscarsan Sport. Un trompo en el cuarto tramo alejó a Fombona y Dorado de su lucha por la victoria, finalizando la prueba segundos, a 57,7 de los ganadores.

El podio en la última cita del año lo completaron, no sin sobresaltos, José Manuel Martínez e Irene Serrano al sufrir un pinchazo en el Ford Fiesta R5 en el último tramo. A pesar del percance, los de EDA Competición lograron mantener su renta sobre los locales Agustín Fernández y Diego Iglesias (Peugeot 106), que finalizaban en la cuarta plaza.

Quintos fueron José Manuel Diez y Roberto Rodríguez (Peugeot 206). Mientras, el título de copilotos, que todavía llegaba abierto a la prueba canguesa, se decantó a favor de la ovetense Katherine Álvarez, quien concluía con Rodrigo Beteta (Peugeot 205), subcampeón de pilotos, en la décimo octava plaza.

Dentro del VolanFAPA, la victoria en la prueba se resolvió por tan solo una décima a favor de los campeones nacionales Esteban Vallín e Irene Caso, por delante de los nuevos campeones, el ovetense Hugo Rodríguez y la madrileña Gema Sánchez.

Sergio García y Juan José Martínez (BMW 325i) se impusieron en la Aramo Rozas, y Juan Manuel Puente y Thalia Pérez en la Copa 206.