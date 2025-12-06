El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez festejan sobre su Citroën C3 Rally2 el triunfo en Cangas del Narcea. R. C.
Rallys

Ordóñez y Sánchez cierran en lo más alto el Rally de Cangas del Narcea

En su retorno a la competición, quince años después, el gijonés Sergio López Fombona logró una meritoria segunda posición

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:46

Comenta

La temporada de motor en Asturias llegó a su fin con la disputa del Rally Cangas Contratas Souto, en lo que fue el fin ... de fiesta para el campeonato regional de rallys, con la presencia de ciento cincuenta equipos en la línea de salida. Siguiendo con la mismo tónica vista a lo largo del año, Alberto Ordóñez, acompañado por el sierense Pablo Sánchez, fue el gran dominador de la última cita del calendario al imponerse con su Citroën C3 Rally2 en cinco de las ocho especiales.

