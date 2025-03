La renuncia de Canadá quedó sin efecto: Rusia y Argentina son los mejores segundos

Rodrigo Errasti Mendiguren Madrid Miércoles, 20 de noviembre 2019 | Actualizado 21/11/2019 18:37h. Comenta Compartir

Estados Unidos no estará en cuartos de final como uno de los mejores segundos sino Argentina y Rusia. El conjunto americano se quedó con cara de circunstancias y no solo por acabar el partido de dobles ante Italia a las 4 de la mañana. La pareja de dobles de Australia que disputaba contra Bélgica el tercer punto de su eliminatoria de Copa Davis se retiró por lesión de muñeca de John Peers, por lo que la organización dio el partido por ganado a los belgas por 6-0 y 6-0.

Los australianos ya se habían impuesto en los dos partidos individuales y con ello se habían asegurado el primer lugar del grupo D y también su clasificación para cuartos de final de la Davis que se disputará en Madrid a partir de las 17:30 horas después de la decisión de la ITF de adelantar los horarios 30 minutos en cada turno, vespertino que pasa a las 10:30.

El partido de dobles debía jugarse en todo caso, según las reglas de la Copa, porque todos los juegos cuentan para deshacer los empates entre los segundos de grupo, dos de los cuales pasarán también a cuartos. «La preocupación por una dolencia en la muñeca de John Peers» fue, según un comunicado de la Federación Australiana, lo que llevó a su pareja de dobles a abandonar el encuentro. Jordan Thompson era el otro miembro de la dupla, que se enfrentaba a los belgas Sander Gillé y Joran Vliegen.

La decisión de los australianos llegó después de que Canadá, con la clasificación a cuartos de la fase final de la Copa Davis en el bolsillo y tras ganar los dos partidos individuales con Denis Shapovalov y Vasek Pospisil frente a los norteamericanos Taylor Fritz y Reilly Opelka, decidiese no jugar el dobles en horario nocturno -como hizo España para vencer a Rusia ya de madrugada- en una decisión que adulteraba la competición y de la que podía salir beneficiada Estados Unidos que remontó ante Italia en el dobles: Sock y Querrey superaron a Fognini y Bolelli en tres sets, 6-7, 7-6 y 6-4 y el partido finalizó a las 4:04.

Canadá que será, el rival de Australia en cuartos en la jornada del jueves, no se presentó al dobles porque «no tenían dos jugadores físicamente disponibles de otra manera estaban obligados a jugar». Shapovalov y Pospisil, tocados, y Felix Aiger Aliassime, lesionado en el tobillo y que aún no ha debutado en el torneo, informaron a un médico independiente contratado por la ITF que no estaban para jugar.

Esa incomparecencia de los canadienses en el último punto les dio un triunfo por 6-0 y 6-0, hecho muy a tener en cuenta ya que los empates cuentan los sets ganados y también los juegos a favor y en contra. Esperaban que fuera suficiente ese 12-0 en juegos y la victoria a Italia 2-1 en el dobles ya en jueves dado que empezó a las 2 de la madrugada.

Los mejores segundos

Pero su victoria no fue suficiente ya que Argentina pasó como mejor segundo de grupo y se medirá a España mientras que Rusia es el otro segundo mejor equipo clasificado, pero no podía enfrentarse contra España porque ya coincidieron en la fase de Grupos, en el B. Serbia por tanto se enfrentará, precisamente contra Rusia.

Su discotequero triunfo a los italianos sí ha tenido una consecuencia. Desde el viernes, se adelantarán el inicio de las sesiones de competición con el fin de favorecer que las jornadas se prolonguen lo menos posible. La jornada matinal dará inicio a las 10.30h (en vez de a las 11h) y la de tarde no antes de las 17.30 (en lugar de las 18h). La apertura de puertas al público se adelanta a las 9 de la mañana. Además, la interrrupción entre el primer y segundo partido será de 10 minutos en lugar de 20 minutos, y hasta un máximo de 30 minutos entre el segundo individual y el dobles.

En cualquier caso las renuncias en los dobles habrá que revisarlas para el futuro en este formato de Copa Davis ya que tanto Andy Murray como Novak Djokovic criticaron la decisión de los canadienses después de vencer sus partidos. El serbio recordó que «para ser honestos» lo sucedido el martes «no debería estar permitido. Entiendo que estuvieran ya clasificados y tuvieran jugadores tocados como Felix (Auger-Aliassime), pero no es justo que el contrincante (Estados Unidos) se lleve un 6-0 y 6-0. Ahora Estados Unidos va a jugar contra Italia y eso puede marcar una gran diferencia para ver quién es el mejor segundo. No es justo. Creo que todo el mundo debería estar obligado al menos a jugar», explicó Djokovic.

«No puede ser un 6-0, 6-0 para Estados Unidos, ese resultado puede hacer una gran diferencia a la hora de elegir a los dos mejores segundos»

Por su parte Murray también aireó el malestar de los británicos con lo sucedido. «No creo que sea algo positivo. Una de las cosas positivas de esta fase es que todos los partidos cuentan, no hay ninguno que no sirva para nada. Esto puede tener implicaciones para todos los equipos, cuenta para las estadísticas» y podría ser «potencialmente una ventaja».

Ampliar Los turnos pasan a ser 10:30 el matutino y 17:30 el vespertino Desde el viernes, se adelantarán el inicio de las sesiones de competición con el fin de favorecer que las jornadas se prolonguen lo menos posible. La jornada matinal dará inicio a las 10.30h (en vez de a las 11h) y la de tarde no antes de las 17.30 (en lugar de las 18h). La apertura de puertas al público se adelanta a las 9 de la mañana. Además, la interrrupción entre el primer y segundo partido será de 10 minutos en lugar de 20 minutos, y hasta un máximo de 30 minutos entre el segundo individual y el dobles. Por tanto, la programación del viernes comenzará con una sesión matinal a las 10.30 horas entre el ganador del Grupo A y uno de los mejore segundos. Por la tarde España, ganador del grupo B, se medirá a Argentina y también lo harán el vencedor del grupo E contra el del grupo C.