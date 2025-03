Los horarios mitigan el factor cancha para España

Rodrigo Errasti Mendiguren Madrid Miércoles, 20 de noviembre 2019, 11:16 | Actualizado 22:16h. Comenta Compartir

España consiguió gracias a la pareja formada por Feliciano López y Marcel Granollers ante los rusos Karen Khachanov y Andrei Rublev por 6-4 y 7-6 (5), el punto final ante Rusia a la 1:52 del miércoles 20 de noviembre... pese a que era de la primera jornada iniciada el martes.

Granollers quiso dar las gracias nada más terminar el encuentro, que muchos aficionados abandonaron viendo que el duelo se iba más allá de la una de la madrugada. «Valoramos mucho su esfuerzo, sabemos que es muy tarde y que mañana es día de trabajo. Algunos van a dormir poco», dijo tras un encuentro 'rápido' de una hora y 19 minutos.

«Los horarios de competición no son los mejores porque si se alargaba un partido podía pasar esto, aunque es lo que hay. Tenemos una semana más comprimida pero todos los grupos están igual y no sirve de excusa», confesó Feliciano, que compareció ante los medios de comunicación a las dos de la madrugada.

«Valoramos mucho su esfuerzo, sabemos que es muy tarde y que mañana es día de trabajo. Algunos van a dormir poco» MARCEL GRANOLLERS

«Esta competición tiene un formato muy diferente y hay que adaptarse porque dependes a veces de un set. Creo que todo es mucho más justo, más disputado y se iguala todo. A priori equipos no tan favoritos pueden dar la sorpresa y en nuestro caso lo destacable es que seguimos adelante», destacó Feliciano.

Lleyton Hewitt, capitán australiano, apareció ante la prensa después de la serie contra Colombia ya pasada la una de la madrugada. «Estos horarios cambian tu patrón de sueño y de alimentación porque los chicos tienen que recibir tratamiento después de estos partidos y no hay casi margen para la recuperación. A estas horas los jugadores deberían estar en la cama porque para nosotros es bastante tarde«, recordó.

Empezar dos horas antes por la mañana

Rafa Nadal, unas horas antes, también dio su opinión en rueda de prensa sobre los polémicos horarios de este nuevo formato de Copa Davis en el que volvió a ganar su partido ante Khachanov: «No hay más tiempo, la cuestión sería que los de la mañana empezaran más pronto y nosotros también. Para el público mañana es un día de trabajo. Los jugadores perdemos la ventaja si no tenemos a todo el público apoyándonos».

Nadal confesó lo que significa para los jugadores terminar de jugar tan tarde: «Si terminan a las dos, es imposible que se vayan a dormir antes de las tres y media o cuatro por la adrenalina y el tiempo de recuperación. Mañana volvemos a jugar, eso es una realidad. Los partidos van a ser ajustados y esto puede volver a pasar». El miércoles España resolvió rápido sus partidos indivuduales ante Croacia y el doble, con el balear, pudo empezar a las 22:00 horas.

«Si terminan a las dos, es imposible que se vayan a dormir antes de las tres y media o cuatro por la adrenalina y el tiempo de recuperación« rafa nadal

El manacorí también dio su valoración de esta nueva edición de la Copa Davis: «Solo he jugado un día. Si, me gusta, pero me gustaría más si fuéramos 2-0. Es una competición apasionante, es un formato en el que estás ante el peligro en todo momento. Los partidos son ajustados y al mínimo error ya tienes una gran presión».

El español obtuvo la victoria ante Khachanov pero fue autocrítico: «Podría haber hecho cosas mejor. Es mi primer día con condiciones muy diferentes a lo que venía jugando. Es una victoria con gran valor. He hecho la cosa que tenía que hacer bien, que es ganar. El triunfo en dos sets también es importante para seguir con posibilidades».

Piqué alaba el apoyo de Madrid

Por último, incluso Gerard Piqué reconoció que el cansancio a estas alturas puede ser un gran factor ya que todos los jugadores están de acuerdo es que estas fechas no son las mejores para este tipo de formato de torneo. «No es ideal para los jugadores porque acaban cansados de todo el año. Para mí que se juegue el Mundial de tenis la última semana del calendario me parece que tiene cierto sentido. Intentaremos buscar lo mejor con la ATP pero nosotros, ahora mismo, nos sentimos a gusto», dijo el futbolista.

Eso sí, Piqué no niega que intentará prolongar el torneo en 2021 en Madrid. «Es una posibilidad que está ahí aunque nosotros siempre dijimos que nos gustaría mover el evento de un país a otro y de un continente a otro. La Copa Davis es de todas las federaciones y, por tanto, cada dos o tres años tiene que moverse. Esto Madrid lo sabe y, a pesar de ello, ha mostrado interés en tener la competición otro año. Estamos abiertos a todo. Durante el año que viene tomaremos una decisión. De momento, estamos contentos con la reacción de la ciudad, del Ayuntamiento y de la Comunidad. Las instalaciones están perfectas y la gente es muy fans del tenis y en este caso de Rafa y de todo el equipo español. Por todo ello, tiene mucho sentido valorar quedarse una temporada más».