Nadal como solución a todos los problemas

José Manuel Andrés Madrid Martes, 19 de noviembre 2019 | Actualizado 20/11/2019 11:48h. Comenta Compartir

Cuando las cosas se ponen feas, cuando las cuentas para superar una eliminatoria no terminan de cuadrar y todo parece más complicado que nunca. Ahí aparece Rafa Nadal. Es un vieja historia en la Copa Davis pero sigue estando más que vigente. Si lo de Roberto Bautista ante Andrey Rublev no parecía fácil y acabó en derrota, tampoco resultaba sencillo el duelo entre el número uno español y el mejor jugador ruso, Karen Kachanov. Por mucho que Nadal sea Nadal y que Kachanov hubiese sucumbido las seis veces que se había enfrentado al español.

Sin embargo, en la dificultad aparece siempre el mejor Nadal esta vez para igualar el duelo ante Rusia (6-3, 7-6). El balear saltó a la pista con su energía habitual desde el primer momento, con seguridad en su saque y un 'passing' paralelo de revés extraordinario para romper el segundo servicio de Kachanov y ponerse 3-1 arriba. La ventaja se elevó hasta el 4-1 y a partir de ahí, asegurando el servicio, 6-3 y primer set en el bolsillo en casi una hora, eso sí.

Nadal entusiasma al público español, lo hace en el Mutua Madrid Open, en el Conde de Godó y cómo no, en la Copa Davis. Antes en las eliminatorias por todo el país y ahora también en Madrid con el nuevo formato. A las muchas celebridades habituales de las citas tenísticas en la capital, se unió un público entusiasmado, que en número superior a las 15.000 personas y al son de charanga apoyó primero a Bautista y redobló luego su empuje con Nadal tras la derrota del tenista de Castellón.

La segunda manga comenzó con Kachanov muy seguro al servicio, ya que apenas dio opciones de 'break' al manacorense. Nadal, por su parte, evitó como pudo la ruptura de su servicio con 2-3 a favor del ruso y posteriormente con 3-4, cuando salvó una bola de Kachanov para el 3-5 con 30-40 para darle la vuelta a la compleja situación con tres puntos seguidos. Y es que sólo Nadal es capaz de transmitir semejante sensación de tranquilidad cuando juega con una bola de 'break' en contra.

Suele ocurrir que Nadal desnivele los partidos cuando los sets se adentran en su zona decisiva, pero el ruso, todo un número 17 del mundo, se erigía en una roca. Intratable en su saque, el segundo set se iba irremediablemente al 'tie break'.

El todo o nada, ese que rara vez le da la espalda a Nadal, pareció desnivelarse en el cuarto punto, el primero del desempate que Kachanov perdió con su servicio, pero el ruso fue capaz de darle la vuelta a la situación con un doble 'minibreak' que le llevó al 3-4 favorable. El español devolvió la ruptura para el 4-4, ambos tenistas rentabilizaron sus saques hasta una nueva igualdad 5-5 y Kachanov la echó fuera para darle a Nadal la primera bola de partido. No la pudo aprovechar el de Manacor, que no obstante levantó de nuevo a la pista Manuel Santana con un 8-7 que le daba la segunda ocasión de cerrar el partido. Esta vez no lo desaprovechó Nadal, que con el suspense de la revisión de una bola del ruso que finalmente se fue fuera, le dio a España la igualada ante Rusia. Puños arriba y el público de Madrid enfervorecido, Nadal siempre está. Nadal como solución a cualquier problema.