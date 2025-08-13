El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nerlandés Michiel De Krom devuelve una bola durante su partido. J. M. PARDO
TENIS

Jornada de sorpresas con la eliminación de Jaime Barranco y Gerard Campana en el Torneo Dionisio Nespral de tenis

El jugador coreano cayó ante Pedro Vives en el partido más largo de la historia del Torneo Dionisio Nespral con casi cuatro horas de juego

José Ángel García

José Ángel García

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:22

Empezaron los octavos de final en el Torneo Dionisio Nespral y con ellos las primeras sorpresas, perdiendo el cuadro algunos de los cabezas de ... serie que estaban en las quinielas para luchar por el título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonnie Tyler conquista Poniente
  2. 2 Asturias eleva la alerta, pide la ayuda de la UME y vigila los incendios de León
  3. 3

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  4. 4

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  5. 5 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  8. 8 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  9. 9

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  10. 10 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jornada de sorpresas con la eliminación de Jaime Barranco y Gerard Campana en el Torneo Dionisio Nespral de tenis

Jornada de sorpresas con la eliminación de Jaime Barranco y Gerard Campana en el Torneo Dionisio Nespral de tenis