Jornada de sorpresas con la eliminación de Jaime Barranco y Gerard Campana en el Torneo Dionisio Nespral de tenis

Empezaron los octavos de final en el Torneo Dionisio Nespral y con ellos las primeras sorpresas, perdiendo el cuadro algunos de los cabezas de ... serie que estaban en las quinielas para luchar por el título.

No fallaron los dos máximos favoritos en las jornada de ayer. Lorenzo Giustino (301 ATP) resolvió con solvencia ante el francés Matisse Bobicho en casi dos horas de juego por un doble 6-3. Por la parte baja del cuadro, Alejandro Moro doblegó al suizo Jan Sebesta por 6-2 y 6-2. Peor le fueron las cosas a Julián Barranco, cabeza de serie número tres. El 398 de la ATP se estrelló contra un renacido Óscar Gutiérrez. Este jugador, ya veterano, demostró la calidad que atesora a pesar de estar muy lejos en el ranking y se llevó el partido por un claro marcador de 6-1 y 6-2.

Se medirá en cuartos a Pedro Vives, que dejó en la cuneta a otro cabeza de serie como el coreano Gerard Campana (sexto favorito) por 7-6 (6), 5-7 y 5-7. El partido fue un auténtico toma y daca entre dos jugadores que pelaron cada bola como si fuera la última. Un duelo equilibrado y largo. La prueba es que, según la orgación, fue el encuentro con más duración en la historia del torneo con casi cuatro horas de juego.

A partir de las doce del mediodía arranca el primer turno de juego con el partido entre Alejandro Moro y el nerlandés Ryan Nijboer (433 ATP). Un duelo equilibrado del que puede salir un aspirante al título. Una vez finalizado este partido jugará el número uno, Lorenzo Giustino, que tendrá como rival sobre la arcilla del Club de Tenis de Gijón al español Sergi Pérez (601 ATP). El enfrentamiento entre Miguel Damas y Michiel De Krom completa el cuadro de cuartos de final.

A partir de las cinco y media de la tarde será el turno del cuadro de dobles, con la disputa de las dos semifinales.

Los nerlandeses de De Krom y Nijboer se miden en el primer partido a Benjamín Winter y Pedro Vives por una plaza en la final. Por la otra pelearán dos parejas españolas. Carles Cordoba y Andrés Santamarta intentarán dar la sorpresa ante una dupla más consolidada como la que forman Alejandro Moro y Sergi Pérez. Ambos tienen que jugar por la mañana en el cuadro individual y pueden acusar el cansancio en el partido de dobles. El torneo, que ha subido un peldaño en su categoría en esta edición, está siendo seguido por muchos aficionados que están disfrutando del nivel que ofrecen los tenistas.