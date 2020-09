Tenis Pablo Carreño: «Corrió demasiado riesgo, ya era el segundo pelotazo. No le volverá a pasar» Carreño se retira a los vestuarios tras la descalificación de Djokovic. afp «Será complicado, pero tengo opciones de volver a semifinales siempre que dé mi mejor nivel y luche desde el primer al último punto» I. ÁLVAREZ Martes, 8 septiembre 2020, 01:05

Pablo Carreño (Gijón, 1991) se convirtió en el primer jugador en derrotar en 2020 a Djokovic con un inesperado y rocamboleso giro de guión en un partido que hasta el momento discurría por los cauces planeados por el gijonés y su entrenador. Antes de enfrentarse a Shapovalov la próxima madrugada por un puesto en las semifinales del US Open (03.00 horas, Eurosport), el asturiano conversa con EL COMERCIO.

–¿Cómo está después de todo lo ocurrido con ese inesperado desenlace ante Djokovic?

–Ya estoy bien. Más o menos he asimilado la situación tan extraña que se vivió y estoy contento por estar en cuartos de final. Tengo un partido interesante, con opciones de volver otra vez a unas semifinales de Grand Slam aquí en el US Open, así que habrá que pensar ya en ese partido y centrarse en él.

–¿Cree que el episodio de ayer sentará un precedente para evitarlos en el futuro?

–En el tenis no se suelen ver situaciones como la que se vio ayer (por el domingo). Fue mala suerte que golpeara justo a la juez de línea, pero corrió demasiado riesgo. Ya era el segundo pelotazo que pegaba y es difícil. Supongo que a Novak no le volverá a pasar una cosa así porque es un jugadorazo, un número uno del mundo y seguramente no esté contento con lo que hizo. Ya pidió perdón y supongo que durante un tiempo la gente igual sí que se controla un poco más, aunque tampoco es fácil controlar los nervios en un momento en el que estás a trescientas pulsaciones.

–Antes de la suspensión estaba dominando el partido. ¿Sentía que estaba ante la gran oportunidad de derrotar a Djokovic?

–Lo estábamos llevando como queríamos. Lo habíamos hablado mi entrenador y yo antes de empezar y la táctica creo que estaba saliendo muy bien. Estaba intentando jugarle a un ritmo un poquito más despacio de lo normal, porque él se encuentra muy cómodo jugando a un ritmo muy alto. Lee muy bien las jugadas y aprovecha muy bien tu fuerza, así que bajándole un poco el ritmo igual era la manera de conseguir de que no estuviera tan cómodo. A pesar de haber tenido tres o cuatro bolas de 'break' que salvé, le estábamos haciendo daño por ahí. Durante todo el primer set sacó muy bien y en esa oportunidad que tuve conseguí el 'break'. Un partido a cinco sets es muy largo, pasan muchas cosas y había que mantener un nivel de intensidad muy alto para poder ganarlo, pero de momento iba por buen camino.

–Va de menos a más en su juego en el torneo. ¿Se ve repitiendo las semifinales de 2017?

–Normalmente en estos torneos las primeras rondas suelen ser muy difíciles. Eres el favorito, la gente juega sin presión y hay que intentar salvar los primeros días. El primero fue muy duro, pero a partir de ahí mi nivel ha subido bastante. Ayer, que era un partido complicadísimo, creo que estaba dando un nivel muy alto. Ahora ya solo quedan ocho, todo el mundo juega muy bien y va a ser muy difícil.

–Otra vez con Shapovalov en su camino.

–De aquella ya jugaba muy bien, era muy joven y muy agresivo. Ahora es mejor jugador aún. Ya tiene más experiencia, son tres años en los que ha crecido mucho. Ha mejorado su ránking también y viene haciendo resultados muy buenos. Va a ser un partido complicado, pero es un partido que se puede ganar, siempre y cuando dé mi mejor nivel y esté dispuesto a luchar desde el primer al último punto.