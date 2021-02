Alarma en el tenis El positivo de un trabajador cancela toda la jornada en Australia La ATP Cup y los torneos que preceden al Abierto de Australia se ponen en peligro tras un contagio que ha obligado a confinar a 600 personas Vista exterior del Rod Laver Arena. / Scott Barbour (Efe) ENRIC GARDINER MADRID Miércoles, 3 febrero 2021, 16:30

Cuando parecía que las aguas se habían calmado en Australia y el tenis volvía a fluir, otro contratiempo ha trastocado los planes del deporte. El positivo de un trabajador en uno de los hoteles donde se hospedan los tenistas ha obligado a confinar temporalmente a unas 600 personas, entre jugadores y personas involucradas en el torneo, cancelando de paso, la jornada de este jueves en la ATP Cup y en los seis torneos preparatorios para el Abierto de Australia, que comienza en cinco días.

Estas personas se someterán a nuevos tests para confirmar que son negativos y en caso de que lo sean, la «normalidad» en Melbourne se retomará el viernes, a contrarreloj, eso sí, para tratar de terminar todos los torneos pendientes antes del 8 de febrero, fecha en la que arranca el primer Grand Slam de la temporada.

«Es solo un caso, no hay necesidad para que la gente entre en pánico o se alarme», dijo Daniel Andrews, gobernador del estado de Victoria. «En este punto, esto no supone ningún impacto al torneo. Trabajaremos con todo el mundo involucrado en esto para que la gente pueda realizarse tests lo antes posible», añadió el político.

Incertidumbre

Este contratiempo afecta directamente a España, que tenía que jugarse este jueves el pase a las semifinales de la ATP Cup contra Grecia. Al combinado español, dirigido por Pepe Vendrell, le vale ganar uno de los tres encuentros contra los griegos para certificar su billete a semifinales.

En la eliminatoria no iba a estar Rafa Nadal, aún recuperándose de las molestias en la espalda que notó a principios de semana y que le dejaron fuera del duelo contra Australia. «No estoy fatal muy mal, pero no lo suficientemente bien para jugar», apuntó el balear en declaraciones al canal de televisión Vamos. Si finalmente Nadal no está presente y se queda en el banquillo como ante Australia, Roberto Bautista y Pablo Carreño serán los hombres elegidos para medirse a Stefanos Tsitsipas y Michail Pervolarakis. Con solo ganar uno de los encuentros, ya sea de individual o el de dobles, España se enfrentará en semifinales a Italia.

Además de la ATP Cup, seis son los torneos que tendrán que frenar su avance, con varios españoles afectados, como es el caso de Garbiñe Muguruza, que tenía que jugar contra Sofia Kenin, o de Carlos Alcaraz. La joven promesa española, de 17 años, logró este miércoles su primer triunfo ante un top 15, al vencer a David Goffin en dos sets. El murciano, que ha ganado dos partidos seguidos a nivel ATP por primera vez en su carrera, tendrá que esperar para poder buscar un hueco en las semifinales ante Thiago Monteiro.

A la espera de que el brote quede en ese único caso, la ATP trabaja ya para lanzar un nuevo orden de juego que permita terminar con todos los torneos ante que el plato fuerte del Grand Slam llame a la puerta.