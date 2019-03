8M: Día de la Mujer Teresa Mallada: «No participo. Los actos están politizados» Casado, ayer con Mallada y otras mujeres del PP. :: EFE Viernes, 8 marzo 2019, 03:42

«No participaré en los actos del 8M porque están politizados». No se salió del guión marcado por la dirección general del PP. La candidata de la formación en Asturias, Teresa Mallada, insistió en el mensaje de su presidente nacional. Pablo Casado celebró un acto en Madrid con motivo del Día de la Mujer, para marcar distancias con un 8M «politizado»: «No vi a ninguna feminista de izquierda defendiendo a las mujeres de los guardias de Alsasua». Como él, Mallada entiende que «los actos no se ciñen a lo que es la reivindicación del papel de la mujer». En su opinión, lo que hay que hacer es «poner en valor el papel de la mujer en la empresa, como estudiante, como madre y como trabajadora». Por eso, aseguró: «Yo no voy a ir. Voy a ir a trabajar, que hay mucho por hacer».