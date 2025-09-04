El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El acero exige a Cuerpo presionar en Bruselas para aplicar un arancel de hasta el 50%

La patronal considera que la UE debe seguir los pasos de EE UU e implementar un gravamen sin exenciones por país para proteger al mercado europeo de «importaciones desleales»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:52

«La imposición de un arancel del 50% en el mercado estadounidense supone, en la práctica, el cierre de ese mercado para el acero europeo». ... Con esta contundencia el sector español insta por carta al ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, para que exija a la Comisión Europea un instrumento de defensa comercial para que proteja a la industria del Viejo Continente y aplique un gravamen «fuera de cuota» del 50% en línea con lo que ha implementado EE UU y sin exenciones por país. Es decir, que se empiece a aplicar a partir de una cantidad establecida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  4. 4 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  5. 5 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  6. 6 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  7. 7 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  8. 8 Ryanair no deja de volar en Asturias
  9. 9 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic
  10. 10

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El acero exige a Cuerpo presionar en Bruselas para aplicar un arancel de hasta el 50%

El acero exige a Cuerpo presionar en Bruselas para aplicar un arancel de hasta el 50%