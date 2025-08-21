Álvaro Platero se convierte en Hijo Predilecto de Castropol

Avisó de que pretendía no emocionarse, pero le fue imposible. Una mirada a su hermana, el recuerdo a su cuñado, Kike Esteban, que justo falleció ... hace un año en un accidente, y los ojos se le llenaron de lágrimas. El presidente de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, recibió ayer el título de Hijo Predilecto de Castropol, un reconocimiento que recogió con «mucho orgullo» y «desbordado», en un acto que pensaba que iba a ser más local y se tornó prácticamente en un homenaje regional.

En el salón consistorial no cabían todas las personas que quisieron acompañarle, del municipio y de fuera de él. Entre otros, su familia, vecinos, trabajadores de la empresa, alcaldes de otras localidades, como los de Tapia de Casariego, Vegadeo o incluso la gallega Ribadeo; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, o la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, con la que compartió recuerdos de juventud enBerbesa. «Me sobrepasó», reconocía al finalizar el acto el que ya es cuarto Hijo Predilecto de Castropol.

Durante su intervención recordó su infancia y juventud, su traslado por estudios a Gijón y después a Madrid, y también su regreso constante a casa. «Nunca me fui de viaje de estudios o con mis amigos, mi madre me decía que por qué no iba, y yo le contestaba, ¿qué hay en Mallorca que no haya en Castropol?», expresaba este enamorado de su tierra, que recogió la herencia y tradición de un astillero fundado por su abuelo y, a pesar de las crisis, ha sabido llevarlo a la vanguardia internacional en la que ahora se encuentra.

«Es el momento oportuno, una guinda al centenario de Astilleros Gondán», subrayó por su parte el alcalde de Castropol, Francisco Vinjoy, que destacó en su intervención el peso que tiene la empresa en la comarca y dio las gracias a la familia Platero por tanto. Pero, sobre todo, destacó que un hijo predilecto, más allá de acumular méritos, es aquel que «encarna valores» como Álvaro Platero.