Álvaro Platero recibe del alcalde de Castropol, Francisco Vinjoy, una insignia como Hijo Predilecto del municipio. E. C.

Álvaro Platero se convierte en Hijo Predilecto de Castropol

El presidente de Gondán recibe emocionado este reconocimiento como «guinda» al centenario de los astilleros

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:33

Avisó de que pretendía no emocionarse, pero le fue imposible. Una mirada a su hermana, el recuerdo a su cuñado, Kike Esteban, que justo falleció ... hace un año en un accidente, y los ojos se le llenaron de lágrimas. El presidente de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, recibió ayer el título de Hijo Predilecto de Castropol, un reconocimiento que recogió con «mucho orgullo» y «desbordado», en un acto que pensaba que iba a ser más local y se tornó prácticamente en un homenaje regional.

