Las aseguradoras asturianas ya tramitan reclamaciones por los daños del apagón

El 95% de las empresas asturianas se vieron afectadas por el apagón del pasado 28 de abril, que les provocó unas pérdidas que la ... Federación Asturiana de Empresarios (Fade) cuantifica en una horquilla de entre 35 y 40 millones de euros. No obstante, el perjuicio es aún difícil de valorar, reconocen desde distintas compañías, que incluso están aún evaluando los daños en sus equipos. En este contexto, las aseguradoras asturianas ya están recibiendo las primeras reclamaciones por los efectos ocasionados por el corte de luz. Pueden llegar, independientemente de que se conozca o no el origen del corte, si sus pólizas recogían esas consecuencias. En caso contrario, será clave saber dónde estuvo el fallo, lo que abriría la puerta a un aluvión de reclamaciones, sobre todo, por parte de la industria, pero por otras vías, como la judicial. Compañías como Asturiana de Zinc, una de las grandes electrointensivas del país, reconoce que ya está estudiando las posibilidades.

Aunque sí están recibiendo las primeras solicitudes, las aseguradoras de la región no prevén un 'boom' de partes, según apunta el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias, Ignacio Friera, porque la falta de suministro no suele ser objeto de una cobertura directa. Otra cuestión son los daños ocasionados por ese corte, como el deterioro de mercancía –por ejemplo, bienes refrigerados–, o daños en maquinaria y sistemas eléctricos. «Estas reclamaciones ya están siendo atendidas», explica, aunque la incidencia «no fue exagerada». A ello ayudó que el corte de luz no se prolongara demasiado en el tiempo, entre ocho y diez horas en la mayoría de la región, lo que permitió que los equipos de frío pudieran conservar la temperatura adecuada y evitar más pérdidas. Además, el hecho de que fuera un apagón generalizado, también implicó que, en líneas generales, los destinatarios de las mercancías tampoco las necesitaran en ese momento o estuvieran en disposición de recibirlas, de ahí que el impacto en la facturación sea limitado.

No obstante, las pérdidas provocadas por paradas y puestas en marcha de sistemas no suelen ser objeto de seguro, por lo que las industrias solo podrían reclamarlas «si aparece el responsable», algo que cada vez se antoja más lejano.

Las electrointensivas

En el caso asturiano, el sector industrial fue el más perjudicado, seguido por el comercio, la construcción y la tecnología. La mayoría de empresas, según una encuesta de Fade, tuvieron que reducir su actividad más de un 75% y un tercio, el 100%. Muchas industrias, de hecho, no pudieron retomar la producción hasta el martes o incluso más allá.

La siderurgia reconoce pérdidas y pide que se esclarezcan las causas «y se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir»

La abrupta interrupción eléctrica dejó su huella en forma de daños materiales en equipos e instalaciones. Por ejemplo, Arcelor se vio obligada a dejar inactivo el horno alto 'B' de la factoría de Gijón durante más de dos jornadas ante la interrupción repentina del suministro eléctrico, al no realizarse esta de forma adecuada, y las consecuencias podrían haber sido aún peores, ya que se trata de instalaciones que no se pueden detener sin más ni tampoco basta con pulsar un interruptor para arrancarlas. Precisamente, el sector electrointensivo fue el que se vio más afectado.

«Desde luego ha habido pérdidas que se están estimando, aunque aún sin cifras concretas», subrayó Carola Hermoso, directora general de la patronal siderúrgica española (Unesid). No obstante, insiste en que lo que más preocupa al sector es que «se esclarezcan las causas y se tomen las medidas para que no vuelva a ocurrir»

Sin embargo, para abordar estas reclamaciones se necesita identificar el origen del fallo y saber quién es el responsable que debe asumir los costes del parón. Entre los expertos del sector energético hay cierto consenso en señalar que existió un error en la planificación por parte de Red Eléctrica, de la que el Estado es accionista mayoritario a través de la SEPI. Sin embargo, el Gobierno central insiste en mantener abiertas «todas las posibilidades» y no parece que se vaya a conocer en el corto plazo.