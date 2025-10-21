Asturias compite con Valencia por captar la tercera fábrica de vehículos eléctricos de BYD en Europa

El impulso económico que conlleva para una región contar con una fábrica de vehículos eléctricos de gran magnitud provoca que el interés se dispare cuando ... se anuncian nuevas inversiones. España parte como favorita para acoger la tercera factoría del fabricante chino BYD en Europa –tras las de Hungría y Turquía– y, dentro de ella, Asturias se encuentra bien posicionada. Pero no está sola en esta carrera. Valencia también aspira a albergar dicha planta de ensamblaje de coches. Dentro de dicha provincia hay tres localizaciones que podrían cumplir las exigencias de la marca asiática: Sagunto, Requena y Cheste.

Esta zona tiene a su favor la disponibilidad de suelo y buenas conexiones tanto marítimas como por ferrocarril. No es la primera vez que se asocia la firma china a la Comunidad Valenciana. En verano de 2023, cuando se iniciaron las obras de construcción de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto, BYD ya sonó como candidata para iniciar su expansión europea en dicho territorio. Precisamente, PowerCO –filial de Volkswagen– ha sumado fuerzas con Umicore y juntas –bajo la denominación de Ionway– proyectan una planta de componentes para baterías destinadas a vehículos eléctricos en Gijón. No obstante, esta iniciativa, que se instalaría en suelo de la ampliación de El Musel, está en el aire por la debilidad del mercado, según confirmó Ionway a este periódico en julio de 2024.

Asturias no se queda atrás en las posibilidades que ofrece a BYD para implantar aquí su factoría. Además, tiene parte del trabajo hecho, puesto que no es la primera vez que se postula a ello. De hecho, una delegación de la compañía asiática visitó el Principado en 2023 para conocer 'in situ' las ventajas de las que se beneficiaría si instalase en suelo asturiano la planta. Gijón centró la atención de los representantes de la marca china, puesto que la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), con sus más de 700.000 metros cuadrados disponibles de manera inmediata, se perfila como uno de los lugares más atractivos para albergar la macroinstalación.

En aquella exploración sobre el terreno, los representantes de la compañía hicieron hincapié en la necesidad de poder contar rápido con el suelo y en las condiciones requeridas –como allanar el terreno para facilitar la construcción modular– para levantar la fábrica con celeridad. De ahí la importancia de tener listos los mecanismos de respuesta para ponerlo a su disposición con la mayor brevedad posible, apuntó el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, a este diario la pasada semana, cuando se conoció el interés de BYD por ubicar su tercera fábrica europea en España. Una herramienta que sí tiene ahora en vigor el Principado es la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, lo que permitiría facilitar la tramitación en caso de que la iniciativa cumpliera los requisitos para obtener esta consideración.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reunió el pasado jueves con el embajador de China en España, Yao Jing, en Madrid para que tanto los inversores del gigante asiático «sepan que en Asturias existen muy buenas comunicaciones». En dicho encuentro, también puso en valor la infraestructura logística asturiana, con accesos «a través de los puertos de El Musel y Avilés, buena conectividad aérea, óptimos espacios industriales y una adecuada formación empresarial». De hecho, al igual que en Valencia, la conexión por mar es un aspecto clave. El objetivo es que Asturias figure en la agenda de los grandes empresarios chinos y se puedan «desatascar algunos de los grandes proyectos que pueden materializarse en inversiones estratégicas en el territorio», en palabras de Barbón.

Antes de fin de año

Alberto de Aza, director nacional de BYD para España y Portugal, señaló a Reuters en septiembre que este país sería un lugar ideal para una mayor expansión de la marca, debido a su infraestructura industrial y su despliegue de energías renovables. Por el momento, la compañía no ha comunicado su decisión final –que se espera para antes de que acabe el año–, ya que también tiene en consideración a otros países además de España. Las ventas de BYD en Europa se dispararon un 280% en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con 2024, después de que comenzara a comercializar híbridos enchufables y coches completamente eléctricos.