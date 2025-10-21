El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Superficie de la ZALIA, en Gijón, espacio que visitó una delegación de BYD. D. Arienza

Asturias compite con Valencia por captar la tercera fábrica de vehículos eléctricos de BYD en Europa

La salida al mar y la disponibilidad de suelo sitúa a ambos territorios en posición preferente dentro de España, país que parte como favorito

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 06:34

El impulso económico que conlleva para una región contar con una fábrica de vehículos eléctricos de gran magnitud provoca que el interés se dispare cuando ... se anuncian nuevas inversiones. España parte como favorita para acoger la tercera factoría del fabricante chino BYD en Europa –tras las de Hungría y Turquía– y, dentro de ella, Asturias se encuentra bien posicionada. Pero no está sola en esta carrera. Valencia también aspira a albergar dicha planta de ensamblaje de coches. Dentro de dicha provincia hay tres localizaciones que podrían cumplir las exigencias de la marca asiática: Sagunto, Requena y Cheste.

