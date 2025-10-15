El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vehículos en la fábrica de la empresa china Build Your Dreams (BYD) de Camaçari, en Brasil. EFE/ Américo Roberto

España, principal candidata para la tercera planta europea de la empresa china de coches BYD

Asturias, que ya optó a la primera factoría de la automovilística en el viejo continente, aspira a acoger la instalación

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:14

Build Your Dreams (BYD), el fabricante de automóviles número uno de China, tiene en cuenta a España como su principal candidata para establecer una tercera ... fábrica de vehículos destinada a servir al mercado europeo. Para ello, la automovilística sigue teniendo en mente a Asturias, que ya optó a acoger la primera de BYD en Europa, aunque finalmente se está construyendo en Hungría. No obstante, la compañía también está considerando otros países y la decisión final, que debería llegar antes de que se acabe este 2025, tendrá que ser aprobada por los reguladores chinos.

