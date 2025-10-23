El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter. R. C.

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

La entidad supera el ritmo de crecimiento de 2024 pese a los bajos tipos de interés, con una subida del 10,6% en los ingresos por comisiones

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:08

Bankinter estrena la ronda de resultados de la gran banca española con sorpresa para un sector que se enfrenta a una recta final de año ... de resultados récord pero, en principio ycomo anticipaban los analistas, a un menor ritmo de crecimiento. La entidad comandada por Gloria Ortiz se ha sacudido los complejos con un beneficio de 812 millones hasta septiembre, lo que implica un 11% más. Un ritmo mayor que el 7% del mismo periodo del año anterior. Eso sí, el resultado hasta junio crecía al 14,4%.

