El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

El consejo de la entidad emitirá en los próximos días su valoración y recomendación sobre la oferta del banco vasco

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:52

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con muchas dudas en torno al éxito total de la operación. Con BBVA ... inmerso en una ronda de contactos para 'vender' las bondades de su oferta, la entidad catalana empieza a dejar entrever la posición que su consejo de administración adoptará en el informe en el que, antes del 19 de septiembre, debe emitir su valoración y recomendación para los accionistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  4. 4

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  5. 5 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  6. 6

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  7. 7 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  8. 8 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  9. 9

    «El Rangers y el Sporting son los dos equipos de mi vida»
  10. 10 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto