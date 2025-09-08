El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza
El presidente de BBVA, Carlos Torres EFE

BBVA arranca la 'operación convencer al accionista del Sabadell'

La entidad no podrá tener un termómetro fiable de la evolución de las aceptaciones de la opa y, además, el proceso permite revocarlas hasta el último momento

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:35

Desde este lunes y hasta el 7 de octubre a medianoche, BBVA y Sabadell libran una batalla argumental para convencer a los accionistas de la ... entidad catalana de aprobar o no la opa. Tienen desde esta mañana la opción de aceptar ya la propuesta de canje del banco vasco que ofrece una acción de la entidad y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell. Supone valorar la institución presidida por Josep Oliu en 14.939 millones, según la cotización de las acciones a media mañana de este lunes. Una cantidad que está 1.387 millones por debajo del valor de cotización del banco catalán, es decir un 8,5% menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  6. 6 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 «Solo soy un eslabón más en la cadena de una parroquia viva y joven»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio BBVA arranca la 'operación convencer al accionista del Sabadell'

BBVA arranca la &#039;operación convencer al accionista del Sabadell&#039;