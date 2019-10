Canteli: «Estoy a muerte con los trabajadores, mi apoyo es total» Canteli charla con el deán de la catedral a la entrada del templo. / P. L. Los tres empleados de Vesuvius encerrados en la Catedral no recibieron al alcalde, quien afirmó que el jueves no sabía que habían iniciado su protesta ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 13 octubre 2019, 03:11

«Desconocía que estaban encerrados», «estoy con ellos a muerte» y «tienen todo mi apoyo». El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, respaldó ayer públicamente las protestas de los trabajadores de Vesuvius después de la polémica generada por sus declaraciones del pasado jueves, en las que al ser preguntado por el encierro de los empleados en la Catedral pedía que las manifestaciones no enturbiasen el día «en el que Oviedo se asoma al mundo» con la llegada de los Reyes, la Princesa de Asturias y su hermana, la infanta Leonor, para participar en la entrega de los galardones que llevan como nombre el título de la heredera al trono.

Los trabajadores de Vesuvuis, sin embargo, no recibieron al alcalde. Este explicó que «no reciben a nadie, prácticamente no hablan con ellos, me han dicho». Canteli señaló que sus declaraciones las había hecho en Madrid, donde había acudido a presentar públicamente El Desarme, «con un gripazo tremendo» y que le preguntaron «por 'manifestaciones' y parece ser que dicen Vesuvius, pero da igual que sean Vesuvius u otros, les contesté textualmente que era 'un día que Oviedo se asomaba al mundo' y que todo lo que es bueno para Oviedo, que lo respetaran», apuntó el alcalde de la capital asturiana.

El regidor, de esta forma, no quiso extenderse más en sus declaraciones a la salida de la misa del Pilar, celebrada en la Catedral ovetense, acuciado por la agenda que le llevaba esta mañana también al cuartel de la Guardia Civil para la celebración de la patrona del cuerpo.