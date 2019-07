CC OO afirma que el 6% de los asturianos hicieron horas extras sin cobrarlas Un trabajador soldando en una empresa. / E. C. El sindicato alerta que casi 16.000 trabajadores de la región realizaron más horas de las debidas sin estar retribuidas EFE Martes, 16 julio 2019, 17:20

Comisiones Obreras (CC OO) ha alertado este martes de que 15.900 empleados a tiempo completo en Asturias realizaron en 2018 una jornada superior a la acordada sin estar retribuida ni cotizada, lo que supone el 6 por ciento del total.

Según un informe elaborado por el sindicato, cada persona que trabaja habitualmente por encima de la jornada acordada prolonga su día laboral una media de 11,1 horas en el Principado, un dato que supera la media estatal de 10,5 horas.

La prolongación sin cotizar de la jornada laboral en Asturias supone que cada semana se trabaje 176.124 horas más de las declaradas, lo que equivaldría a 4.400 puestos de trabajo a tiempo completo.

En 2018, las empresas asturianas han ahorrado 188,5 millones de euros en horas trabajadas, un dato que a nivel estatal asciende a 11.500 millones de euros, según la central sindical.

Además, esta extensión no declarada de las jornadas laborales no se distribuye de forma homogénea a nivel nacional, lo que sitúa al sector hostelero como el que suma más horas no remuneradas por semana.

CC OO de Asturias ha denunciado en su informe este «doble fraude legal y moral», ya que en el Principado hay más de 67.000 personas que quieren trabajar y no tienen empleo.

El responsable regional de Acción Sindical, Gerardo Argüelles, ha declarado que el registro horario «es necesario para medir las horas que realizan los trabajadores y trabajadoras y también como forma de prevención de fraudes y abusos».

CC OO ha exigido «un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo y un aumento de las sanciones» y ha afirmado que seguirá apostando por la implantación de los sistemas de registro.