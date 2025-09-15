El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la ampliación del centro de datos de Asac.

El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias

El Principado, Hunosa y la Universidad de Oviedo impulsan un proyecto para aprovechar los pozos mineros para este tipo de instalaciones

Carlos García-Ovies
Cristina Cándido

Carlos García-Ovies y Cristina Cándido

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:22

España se ha convertido en el destino de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Microsoft, Google, Oracle, IBM, Meta y Kyndryl, entre otras, han ' ... anclado' su nube en suelo nacional. Estas compañías hiperescalares –así se denominan en el argot del sector– han elegido la Península Ibérica para establecer sus fuertes a fin de dar vida a la inteligencia artificial y demás servicios 'cloud'. La situación estratégica del país, el bajo coste del metro cuadrado industrial y un mix energético 'verde' son la carta de presentación atractiva para estos gigantes. Sin embargo, esta carta de presentación se esta volviendo en contra de España.

