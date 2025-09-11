Las inversiones de la gran industria en Asturias están «comprometidas» por la saturación de la red eléctrica

El presidente de Asturiana de Zinc, Carlos Navalpotro, advirtió este lunes de que la saturación de la infraestructura eléctrica está haciendo mella en los ... planes de expansión de la compañía: «Desafortunadamente, nuestras posibilidades de aumentos de producción futura ahora mismo se ven comprometidas ante la imposibilidad de acceder a nueva capacidad eléctrica. Esto limita las capacidades de expansión de la actividad industrial y la mejora de la competitividad».

El también presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), que participó en un encuentro organizado por El Economista, remarcó que se trata de «un problema muy importante que exige soluciones», porque, insistió, «se está perdiendo mucha actividad industrial y es porque no tenemos políticas industriales activas que nos equiparen con nuestros competidores».

En ese sentido, Navalpotro hizo hincapié en la diferencia de precios que existe entre España y otros países como Francia o Alemania. «Hay algunos mecanismos, como la exención del 80% de los peajes que desafortunadamente ha caído dos veces en el Congreso. Esperemos que se llegue a algún acuerdo porque es algo muy importante para la industria, supone un 5% de nuestros costes», subrayó.

Al mismo tiempo, señaló como positivo el incremento de las compensaciones por emisiones de CO2 desde los 300 hasta los 600 millones de euros, pero incidió en que la Unión Europea permite que se llegue hasta los los 900 millones. Así, pidió «políticas activas» para poder competir con Europa: «Nos va a costar más competir con China y EE UU porque allí la energía es un 50% más barata, pero España tiene que seguir a la vanguardia y asegurarse que somos competitivos con los países europeos».

No es la primera vez que Carlos Navalpotro pone el foco en esta cuestión. El pasado mes de julio, en una entrevista concedida a EL COMERCIO, ya apuntó en la misma dirección: «Las empresas electrointensivas no podemos seguir invirtiendo si no conseguimos más potencia». De hecho, Asturiana de Zinc, que es la mayor electrointensiva del país, solicitó a Red Eléctrica el año pasado una ampliación de tres MW (el consumo total de la planta asciende a 236 MW) y le fue denegado.

«En el caso de Asturiana de Zinc, estamos hablando de inversiones millonarias que podrían ayudar a que fuese más competitiva de lo que es ahora mismo«, lamentaba el presidente de la compañía, además de indicar que aparte del coste de la energía eléctrica, la empresa también aspira a »mejorar eficientemente en otras partes del proceso y esto solamente podemos conseguirlo haciendo más inversiones, pero para eso necesitamos esta potencia«.