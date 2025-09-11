El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Asturiana de Zinc y de Aege, Carlos Navalpotro. Paloma Ucha

Las inversiones de la gran industria en Asturias están «comprometidas» por la saturación de la red eléctrica

El presidente de Asturiana de Zinc y de Aege, Carlos Navalpotro, pide soluciones ante un problema que «limita las capacidades de expansión de la mejora de la competitividad»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:38

El presidente de Asturiana de Zinc, Carlos Navalpotro, advirtió este lunes de que la saturación de la infraestructura eléctrica está haciendo mella en los ... planes de expansión de la compañía: «Desafortunadamente, nuestras posibilidades de aumentos de producción futura ahora mismo se ven comprometidas ante la imposibilidad de acceder a nueva capacidad eléctrica. Esto limita las capacidades de expansión de la actividad industrial y la mejora de la competitividad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

