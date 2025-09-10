El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torres del tendido eléctrico en la zona de Aboño. Paloma Ucha

El Principado y Fade exigen al Gobierno central el refuerzo «prioritario y urgente» de la red eléctrica

Reclaman que se ejecuten «de forma inmediata» infraestructuras «de mayor capacidad» para garantizar el suministro en la zona central

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:24

Las compañías distribuidoras evidencian, con los datos hechos públicos por primera vez el martes, la saturación de la red eléctrica en todo el país. ... También en Asturias, donde la zona central ya no puede acoger la instalación de nuevas fábricas de gran consumo. Ante esta grave situación, que frena la llegada de inversiones, el Principado y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) exigen al Gobierno central que acelere el refuerzo de la red. Un trabajo entre ambas administraciones y los agentes sociales y empresariales, así como las compañías eléctricas, iniciado hace meses, pero que necesita agilizarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  7. 7 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  8. 8 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado y Fade exigen al Gobierno central el refuerzo «prioritario y urgente» de la red eléctrica

El Principado y Fade exigen al Gobierno central el refuerzo «prioritario y urgente» de la red eléctrica