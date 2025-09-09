Las energéticas confirman que la saturación de la red frena a la industria

La zona central de Asturias no puede acoger más gran industria. Una cruda realidad de la que las empresas llevan años alertando y que ... ahora se ve respaldada con datos. En concreto, con los difundidos ayer, por primera vez, por las compañías encargadas de gestionar la distribución, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que engloba a las principales compañías del sector, detalló que el 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica en España está completamente saturado, lo que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda» en esos puntos.

Un porcentaje que en Asturias baja al 26%, según la información trasladada por Aelec a este periódico. Pero esto no significa, en absoluto, que no haya congestión. Al contrario, la hay y muy grande, hasta el punto de que no es posible la instalación de fábricas de notable envergadura y elevado consumo en el corazón del Principado. Como ejemplo sirva que Asturiana de Zinc solicitó a Red Eléctrica una ampliación de solo 3 MW para su planta de San Juan de Nieva y se lo denegó. La media de la saturación de los nudos es baja en comparación con la española porque en las alas sí hay capacidad, favorecida por la presencia de grandes instalaciones de generación.

Como muestra, según la información revelada públicamente –por EDP, en el caso de Asturias, que concentra la inmensa mayoría de la distribución en la región–, en Grandas de Salime hay un punto de conexión de alta tensión (132 kilovoltios) con capacidad disponible de 100 MW; mientras que en la zona central de ese nivel no hay disponibilidad y hay que bajar a 50 kV para encontrar nudos con potencia libre, aunque es escasa. Este colapso perjudica, principalmente, a la industria electrointensiva y a proyectos clave como son los centros de datos. Sin más capacidad, por ejemplo, Arcelor no podrá materializar la electrificación de la acería de Avilés.

Reforzar y digitalizar

La patronal eléctrica señaló que este colapso refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes, junto con la regulación de la red de distribución, que «ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía al crecimiento de la demanda, mucho más intenso y concentrado en determinados puntos». Para responder a este desafío es «imprescindible reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad para integrar la nueva demanda eléctrica».

Así, Aelec incidió en que es esencial tener «un modelo retributivo coherente y estable que asegure la recuperación de las inversiones», además de una retribución financiera «adecuada que permita el pago de los capitales (recursos propios y ajenos) y atraiga la inversión necesaria», incentivando las inversiones que sirvan para incrementar la capacidad.

Sin embargo, las propuestas regulatorias que la CNMC presentó a finales de julio «no van, precisamente, en esta dirección», apuntó la patronal. Además, hizo hincapié en que, una vez se disponga de un modelo retributivo que permita invertir, será necesario elevar los límites actuales a la inversión.

«No podemos olvidar que electrificar la demanda nos haría tener una ventaja competitiva con respecto a Europa, que está duplicando, cuando no triplicando, los niveles de inversión para poder conectar a la industria y nosotros no podemos quedarnos en el vagón de atrás de este tren», indicó la directora de Regulación de Aelec, Marta Castro.

Sin estas condiciones, «no será posible» conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España.