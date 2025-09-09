El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Operarios colocan balizas de seguridad en la red eléctrica. Manu Cecilio

Las energéticas confirman que la saturación de la red frena a la industria

La zona central de Asturias no puede acoger la instalación de grandes fábricas, por lo que las distribuidoras instan a aumentar la inversión

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:34

La zona central de Asturias no puede acoger más gran industria. Una cruda realidad de la que las empresas llevan años alertando y que ... ahora se ve respaldada con datos. En concreto, con los difundidos ayer, por primera vez, por las compañías encargadas de gestionar la distribución, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que engloba a las principales compañías del sector, detalló que el 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica en España está completamente saturado, lo que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda» en esos puntos.

