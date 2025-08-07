Fade urge inversiones en la red eléctrica porque son «clave» para el crecimiento empresarial

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y las tres cámaras de comercio de la región se reunieron este jueves en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) ... para celebrar el Día del Empresariado y poner así en común los retos y las oportunidades del tejido productivo. Entre los desafíos, la presidenta de Fade, María Calvo, destacó la necesidad de contar con «un suministro eléctrico estable y a precios competitivos».

Es una vieja demanda de la industria asturiana, vital para poder acometer la descarbonización, sobre todo de las empresas electrointensivas. «La inversión en la red eléctrica es clave« para garantizar ese abastecimiento, esencial para que »las empresas de aquí puedan crecer y para que las de fuera puedan venir«.

La fiscalidad es otro de los caballos de batalla de las empresas de la región, apuntó Calvo. «No negamos la progresividad fiscal ni pagar impuestos, pero sí necesitamos una fiscalidad más equilibrada y competitiva», añadió, para, a continuación, recalcar que unos tributos más moderados supondrán mayores ingresos para las arcas públicas al ganar impulso la actividad económica y el consumo.

En este punto, Calvo se refirió a la financiación autonómica, donde se mostró tajante: «Asturias tiene que reclamar no ser menos que los demás». Aunque reconoció la unidad entre el Principado y los empresarios en la petición de un trato justo para la región, incidió en que «hay que defenderlo con firmeza porque afecta gravemente a nuestra competitividad».

Absentismo

No obstante, la «principal preocupación» de los empresarios asturianos es el absentismo, que «se ha disparado desde 2019» hasta el punto de que cada día «el equivalente a la población de Mieres no va a trabajar en Asturias», indicó Calvo. Se trata de un problema «complejo», pero es posible adoptar medidas para aliviarlo, como «aumentar la colaboración con las mutuas, primero por los casos traumatológicos y luego ir más allá».

En un aspecto más positivo, la presidenta de Fade puso en valor que los empresarios asturianos generan más confianza que la media española, según el estudio Edelman Trust Barometer, cuyos resultados fueron presentados por la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de CEOE, la asturiana Carmen Alsina. Para Calvo, este buen dato se debe a que los empresarios de la región «intentan hacer las cosas bien y eso se percibe».

Industria de defensa en Asturias

En el acto, celebrado en el Muséu del Pueblu d'Asturies, también intervino el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Era el primero que compartía con Calvo desde que esta ganó las elecciones de Fade el pasado junio, frente a José Manuel Ferreira, vicepresidente de la cámara ovetense. En la mesa redonda organizada, Paniceres destacó las oportunidades de Asturias en la industria de defensa, algunas de las cuales ya se han materializado. Se refirió, en concreto, a la compra de El Tallerón, en Gijón, por parte de Indra para fabricar vehículos militares, un sector que será «una de las cosas que irá bien en Asturias y generará miles de empleos».

Oviedo también es una pieza importante en la estrategia de defensa, pero cuenta, asimismo, con otras vías de crecimiento empresarial, como su aspiración a convertirse en un polo biosanitario a través del desarrollo de La Vega.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, lamentó el retraso en la construcción de la subestación eléctrica para la ZALIA, como mínimo hasta 2027, como publicó EL COMERCIO en su edición de este jueves. No obstante, sigue confiando en que ese espacio «tenga su expansión y que sea cuanto antes», ya que cuenta con «capacidad para atraer grandes inversiones». Un área que necesita complementarse, añadió, con otras infraestructuras, como los accesos a El Musel.

Baragaño también espera que la Universidad Europea finalmente «pueda instalarse en Gijón y no tenga impedimentos por parte del Principado, ya que la autorización aún no está».

Suelo estratégico

Su homólogo en la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, aludió al «impulso» que supone el suelo liberado tras la demolición de las antiguas baterías de cok de Arcelor en la ciudad. Unos terrenos que servirán para atraer «nuevos negocios» que sirvan como revulsivo a la economía local, ya que «son los suelos más estratégicos del norte de España». González aprovechó su intervención en el Día del Empresariado en la Fidma para señalar que «Avilés no siempre ha sido tenido en cuenta en las decisiones políticas» y reivindicar su papel tractor.

Un rol protagonista al que contribuirá, añadió, la llegada de la Universidad Nebrija. «Es incomprensible que Avilés no tenga uno de los siete campus universitarios de Asturias», carencia a la que se pondrá remedio con los estudios de Enfermería que impartirá esta universidad privada, que «no viene a competir la pública», recalcó González.