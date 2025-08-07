El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El ERE de Duro afectará a 180 empleados tras el preacuerdo con la mayoría sindical
Foto de familia de los empresarios asturianos, en la entrada de la Feria de Muestras. A. Piña
Día del Empresariado en la Feria de Muestras

Fade urge inversiones en la red eléctrica porque son «clave» para el crecimiento empresarial

María Calvo recalca que «Asturias tiene que reclamar no ser menos que los demás» en materia de financiación autonómica

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:39

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y las tres cámaras de comercio de la región se reunieron este jueves en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) ... para celebrar el Día del Empresariado y poner así en común los retos y las oportunidades del tejido productivo. Entre los desafíos, la presidenta de Fade, María Calvo, destacó la necesidad de contar con «un suministro eléctrico estable y a precios competitivos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  3. 3 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  4. 4 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  5. 5 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fade urge inversiones en la red eléctrica porque son «clave» para el crecimiento empresarial

Fade urge inversiones en la red eléctrica porque son «clave» para el crecimiento empresarial