El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, se reunió con ejecutivos de siderúrgicas europeas. Reuters

La Comisión se compromete a plantear medidas comerciales «eficaces» para el acero en menos de un mes

Las siderúrgicas celebran el paso del comisario Šefčovič, que busca también una solución para los aranceles de EE UU

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:51

La industria siderúrgica europea sigue sumida en una profunda crisis y las llamadas de socorro se suceden por todo el continente, también en Asturias. Esta ... misma semana se alertaba de la situación «insostenible» del sector y se advertía de que las medidas recogidas en el Plan del Acero no llegaban. Sin embargo, algo parece moverse, y este viernes una delegación de directores ejecutivos del sector se reunieron con el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, que se comprometió a presentar una medida comercial que defienda la producción comunitaria en menos de un mes. Así lo trasladó la patronal Eurofer, en la que se integra Arcelor.

