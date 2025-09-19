La Comisión se compromete a plantear medidas comerciales «eficaces» para el acero en menos de un mes

La industria siderúrgica europea sigue sumida en una profunda crisis y las llamadas de socorro se suceden por todo el continente, también en Asturias. Esta ... misma semana se alertaba de la situación «insostenible» del sector y se advertía de que las medidas recogidas en el Plan del Acero no llegaban. Sin embargo, algo parece moverse, y este viernes una delegación de directores ejecutivos del sector se reunieron con el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, que se comprometió a presentar una medida comercial que defienda la producción comunitaria en menos de un mes. Así lo trasladó la patronal Eurofer, en la que se integra Arcelor.

«Acogemos con satisfacción el firme compromiso del comisario Šefčovič de presentar, en la primera quincena de octubre, una medida comercial altamente eficaz para el acero que garantice las capacidades e inversiones de la UE en este sector estratégico para la autonomía geoeconómica de Europa», subrayó tras el encuentro Henrik Adam, presidente de esta organización y, a su vez, vicepresidente de Tata Steel.

La cita se centró en la crisis mundial de la siderurgia y, sobre todo, en los retos a los que se enfrenta la industria de la UE en un contexto de baja demanda, entrada en el mercado de acero barato de países extracomunitarios que no tienen los mismos costes medioambientales y la necesidad de inversiones masivas para la descarbonización. A ello se suman los problemas ligados a la guerra comercial, tras la imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos.

De hecho, el comisario también se comprometió a seguir trabajando con ese país en un enfoque común para protegerse de la sobrecapacidad siderúrgica mundial. En este contexto se incluiría una solución a las tasas impuestas por la Casa Blanca al acero europeo y sus derivados. El objetivo de Bruselas es poder ampliar el acuerdo comercial alcanzado ya con Estados Unidos sobre el resto de aranceles para incluir en él los productos siderúrgicos.

Los directores ejecutivos del sector se mostraron muy alentados tras el encuentro y se comprometieron a participar en un frente común para impulsar una medida comercial eficaz. «La UE debe defender su pilar industrial ante la amenaza existencial sin precedentes que supone el exceso de capacidad siderúrgica mundial, con millones de empleos europeos de calidad en riesgo», insistió Adam, que espera que «la propuesta prevista de la Comisión sirva de base para que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten una solución contundente».