Bobinas listas para ser cargadas en el 'Sueve', ayer, en el Puerto de Avilés. Paloma Ucha

Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias

El Plan del Acero de la Comisión Europea no está teniendo la urgencia ni efectividad prometidas y la situación se agrava con la guerra arancelaria

Noelia A. Erausquin
Cristina Del Río

Noelia A. Erausquin y Cristina Del Río

Gijón | Avilés

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:23

Los meses pasan y el anuncio de la Comisión Europea de que iba a poner en marcha medidas urgentes y efectivas para salvar la ... siderurgia del continente se está tornando incierto. De momento, advierte el sector de que poco o nada ha cambiado y el contexto es cada vez más difícil. Así lo atestiguan también en las plantas asturianas de Arcelor. Ayer mismo, en la primera carga del mercante 'Sueve', de Junquera Marítima, en el puerto de Avilés, el director de Comunicación, Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa del grupo, Alberto Carrero, calificó la situación de «insostenible».

