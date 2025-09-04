Jordi Hereu defiende en Asturias el acero por «un tema social, económico, territorial y ahora de autonomía estratégica»

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este jueves en Asturias que el «gran objetivo» ahora para asegurar el futuro de ... la siderurgia en Asturias y en España es «lograr la electrificación de la planta de Avilés», que se sumaría a la que ya se está ejecutando en la acería de Gijón. Con ambas instalaciones modernizadas, «habremos dado un paso muy importante y definitivo». En este sentido, Hereu ya señalado que el proyecto para la acería avilesina está «avanzando y esperamos que lleguemos a buen puerto». Aunque Arcelor ha iniciado la tramitación ambiental de la iniciativa, todavía no ha aprobado la inversión, por lo que sigue en el aire.

A preguntas de los periodistas, el ministro también se ha referido a la petición realizada este jueves por Unesid, la patronal siderúrgica española, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a exigir a la Comisión Europea un instrumento de defensa comercial eficaz para proteger a la industria del acero. Un mecanismo que reduzca sustancialmente las importaciones hasta niveles de los años 2012-2013, que aplique un arancel fuera de cuota del 50% en línea con Estados Unidos y sin exenciones por país.

El ministro ha destacado que el Gobierno ha lanzado un programa de 14.100 millones de euros para ayudar a los sectores afectados por la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump y permanece en contacto «permanente» con todos ellos, incluido el siderúrgico. En este punto, ha incidido en que Europa necesita esta industria por «un tema social, económico, territorial y ahora de autonomía estratégica para defender los procesos integrales del acero», como el que se desarrolla en Asturias a través de la ruta de los hornos altos.

A partir de este principio, ha apuntado, el Gobierno ha acometido una política industrial «muy activa», con medidas encaminadas a defender la siderurgia integral «en España y en Asturias». Asimismo, participa en la «ofensiva europea» lanzada por varios ejecutivos para que la Comisión «tome decisiones» en este sentido. Y una de las herramientas es el control de fronteras para que no se introduzca acero de otras regiones del mundo con desigualdad de condiciones. «La mejor defensa es pasar al ataque y esto significa defender la competitividad y en esto estamos trabajando, desde factores energéticos hasta estrategia industrial», ha señalado.

Sector lácteo

Hereu ha realizado estas declaraciones antes de visitar la planta de Central Lechera Asturiana en Granda (Siero), donde ha puesto en valor la importancia del sector lácteo. Así, el ministro ha querido conocer de primera mano «un proyecto emblemático» y «magnífico» como es el que desarrolla la empresa. Ha destacado el impacto en toda la cadena de valor, que está «al servicio del desarrollo territorial y del sector ganadero, que es tan importante». Asimismo, Hereu ha elogiado que Central Lechera Asturiana «es uno de los magníficos ejemplos del valor de la marca como producto diferencial».

El titular de Industria ha aludido al apoyo que presta el Gobierno de España al sector a través del PERTE Agro, del que Central Lechera es beneficiada con una aportación superior a los dos millones de euros para descarbonizar y digitalizar sus procesos. «Todo esto tiene que ver con autonomía estratégica y con la seguridad alimentaria, además de con la cohesión territorial y social; no es un sector más porque ayuda a vertebrar el territorio». Hereu ha estado acompañado por el presidente de Central Lechera Asturiana SAT, Alberto Álvarez, en su recorrido por las instalaciones.