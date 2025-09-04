El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Jordi Hereu defiende en Asturias el acero por «un tema social, económico, territorial y ahora de autonomía estratégica»

El ministro de Industria destaca el «magnífico» trabajo de Central Lechera Asturiana en su visita a la planta de Granda

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:11

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este jueves en Asturias que el «gran objetivo» ahora para asegurar el futuro de ... la siderurgia en Asturias y en España es «lograr la electrificación de la planta de Avilés», que se sumaría a la que ya se está ejecutando en la acería de Gijón. Con ambas instalaciones modernizadas, «habremos dado un paso muy importante y definitivo». En este sentido, Hereu ya señalado que el proyecto para la acería avilesina está «avanzando y esperamos que lleguemos a buen puerto». Aunque Arcelor ha iniciado la tramitación ambiental de la iniciativa, todavía no ha aprobado la inversión, por lo que sigue en el aire.

