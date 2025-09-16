El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Proceso de carga de bobinas de ArcelorMittal en el mercante Sueve, del Grupo Junquera Marítima.

El mercante Sueve entra en servicio con una carga de bobinas de acero de Arcelor

La siderúrgica advierte de que la «insostenible situación» actual del mercado del acero puede cambiar la «configuración industrial de hoy en día»

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:46

Apenas cinco días después de su amadrinamiento en el puerto de El Musel, en Gijón, el mercante Sueve, de Junquera Marítima, ha cargado este ... martes en el puerto de Avilés unas 3.500 toneladas de bobinas de ArcelorMittal con destino a Setúbal y Aveiro. Está previsto que el barco zarpe esta tarde, una vez que la carga concluya alrededor de las cinco de la tarde, y llegue a destino dentro de un día o día y medio.

