El mercante Sueve entra en servicio con una carga de bobinas de acero de Arcelor

Apenas cinco días después de su amadrinamiento en el puerto de El Musel, en Gijón, el mercante Sueve, de Junquera Marítima, ha cargado este ... martes en el puerto de Avilés unas 3.500 toneladas de bobinas de ArcelorMittal con destino a Setúbal y Aveiro. Está previsto que el barco zarpe esta tarde, una vez que la carga concluya alrededor de las cinco de la tarde, y llegue a destino dentro de un día o día y medio.

La entrada en servicio de este mercante ha convocado hoy en el muelle de ArcelorMittal a Pablo Campos-Ansó Fernández, director ejecutivo del grupo Marítima Junquera, a Javier Fernández Cobas, responsable de Distribución Marítima de ArcelorMittal, a Alberto Carrero, director de Comunicacion de Arcellor Mittal, a Ramón Muñoz-Calero García. Director de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) y a Manuel Echeverría Suárez, jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la APA.

Campos-Ansó ha celebrado la construcción de este nuevo buque de carga general puesto que hacía 18 años que no construían uno. «Supone un hito importante para la compañía que recupera la flota de los cuatro buques mercantes de carga general y con la ambición de seguir creciendo y mejorando nuestras capacidades como armadores para prestar un mejor servicio», ha declarado. Tras su ataque en Portugal, le buscarán nuevas cargas porque «un barco nunca puede estar pardado» y, además, hay que aprovechar la temporada en la que parece que se inicia la recuperación de los tráficos tras «uno de los peores veranos de la última década».

«A pesar de que el mercado sigue estando débiel, este año en el puerto de Avilés llevamos una expedición importante» Javier Fernández Cobas, responsable de Distribución Marítima de ArcelorMittal

Javier Fernández Cobas ha detallado que la carga son 228 bobinas de acero caliente y galvanizada, que generalmente se cargan en unas ocho horas de trabajo. A pesar de que el mercado «sigue estando débil, nosotros este año en el puerto (de Avilés) llevamos una expedición importante». Ha explicado que por el tipo de producto que se mueve en en Avilés, el objetivo en este 2025 es alcanzar las 800.000 toneladas de producto siderúrgico. Sin embargo, «en el puerto de Gijón tenemos otros productos que por culpa del mercado son más débiles y tenemos menos expedición».

Sobre la situación del acero y de Arcelor, el director de Comunicación de la compañía, Alberto Carrero, ha incidido en la debilidad e incertidumbre del mercado y ha urgido a la Unión Europea a adoptar medidas correctoras. Ha calificado la situación de «crisis seria» motivada por diferentes factores, fundamentalmente por las importaciones extracomunitarias de acero que no pagan por las tasas de CO2 que sí se imponen a los productos europeos. Aparte, hay factores energéticos y la incertidumbre económica.

«Si la situación sigue así va a ser muy difícil mantener la configuración industrial de hoy en día» Alberto Carrero Director de Comunicación de ArcelorMittal

Los competidores son países como China, Turquía, India, Vietnam o Corea y también productos transformados con el acero que China recoloca en su entorno. La desventaja en el precio del acero producido en esos países se puede cifrar en unos 150 euros por tonelada. «El coste de los derechos de CO2 cada vez es mayor. Año a año se incrementa el coste de compra de ese derecho. A su vez las asignaciones gratuitas de CO2 se siguen reduciendo, con lo cual ese coste empieza a ser muy elevado para los productores europeos. Ahora mismo tenemos una desventaja enorme, quizás de 150 euros/tonelada solamente por los costes de CO2, con lo cual cada vez será más difícil competir con ese acero que viene de fuera si la UE no interviene y no protege a los productores europeos», ha descrito.

Y ha ahondado en que la «situación es insostenible» y de ella se derivan los cierre de altos hornos en Europa de diferentes productores, no solo Arcelor. «Si la situación sigue así va a ser muy difícil mantener la configuración industrial que tenemos hoy en día: los hornos altos, todas las instalaciones funcionando… De momento. La situación a corto plazo no se ve que vaya a mejorar, no tenemos visibilidad», ha advertido.