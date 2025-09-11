El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Puerto quiere seguir acompañando a las empresas que operan en sus muelles en su expansión. MARIETA

El Puerto de Avilés reúne datos de las empresas concesionarias para diseñar su plan de crecimiento

Quiere incluir en su Plan Estratégico 2030-2040 las necesidades de espacio logístico e infraestructuras que ayuden al crecer a sus clientes

Yolanda De Luis

Avilés

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La Autoridad Portuaria de Avilés acaba de contratar un estudio de la estructura económico-financiera de las empresas que operan en sus muelles. ... Se trata de recopilar una información que será, evidentemente, para uso estrictamente interno con el objetivo de definir las necesidades de espacio logístico e infraestructuras de las empresas concesionarias en un momento en el que el Puerto se encuentra en pleno proceso de elaboración del Plan Estratégico 2030-2040.

