El Puerto de Avilés reúne datos de las empresas concesionarias para diseñar su plan de crecimiento

La Autoridad Portuaria de Avilés acaba de contratar un estudio de la estructura económico-financiera de las empresas que operan en sus muelles. ... Se trata de recopilar una información que será, evidentemente, para uso estrictamente interno con el objetivo de definir las necesidades de espacio logístico e infraestructuras de las empresas concesionarias en un momento en el que el Puerto se encuentra en pleno proceso de elaboración del Plan Estratégico 2030-2040.

Este documento marcará las líneas de inversión de la próxima década para responder a las necesidades y perspectivas de crecimiento de las empresas que operan en el puerto, de forma que la ampliación de suelo portuario que se pueda producir en los próximos años estaría directamente vinculada a las necesidades de sus clientes.

Como ya viene haciendo con inversiones y proyectos que se han ejecutado en estos últimos años, la Autoridad Portuaria trata de acompañar el desarrollo de la industria avilesina, como, por ejemplo, ha hecho con la eólica (Windar) y también con otras como Idesa o Asturfeito para facilitar su expansión construyendo muelles y ampliando zona logística especialmente en la margen derecha de la ría.

Las necesidades que se desprendan de este estudio para continuar con la expansión industrial de las distintas industrias que usan los muelles de la ciudad darán pie a la Autoridad Portuaria para buscar fondos para afrontar nuevas inversiones, que en todo caso también se acompañarán de las que realicen las propias industrias interesadas.

Inversiones en los muelles de la antigua Alcoa o la construcción de un nuevo tramo de muelle en la explanada que acaba de crearse en margen derecha, entre los muelles de Valliniello y ArcelorMittal, pueden ser algunas de las inversiones de futuro necesarias para apoyar el crecimiento de las empresas avilesinas.

Del análisis podría también desprenderse la necesidad de poner a disposición de la industria más suelo logístico en el ámbito de la Cantera de El Estrellín. Se trata de una zona en la que una empresa como Asturfeito ya ha visto su posibilidad de seguir creciendo y construye una nave destinada al montaje final de equipo de grandes dimensiones para el sector energético en la antigua parcela de Edersa de 15.500 metros cuadrados.

En este mismo escenario, la Autoridad Portuaria ya ha manifestado en varias ocasiones que, con el objetivo de continuar manteniendo su operatividad y la oferta de espacio suficiente para dar servicio a sus clientes, no descarta la compra de suelo en los terrenos de las antiguas baterías de cok que desarrolla Sepides. Es otro de las líneas que estudia desde hace algunos meses y que también tendrá cabida en ese Plan Estratégico para la próxima década.