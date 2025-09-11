El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El 'Sueve' fue bautizado esta mañana en un acto en el que actuó como madrina Paula Fernández. La próxima semana el mercante del Grupo Junquera Marítima hará su primera travesía con una carga de productos siderúrgicos. DAMIÁN ARIENZA

Junquera Marítima presenta en Gijón su nuevo mercante, cien por cien eléctrico

Su primera construcción en dieciocho años «es una apuesta decidida por el crecimiento de nuestra flota, apostando por las nuevas tecnologías»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:01

Es el más sostenible de los barcos de la flota del Grupo Junquera Marítima, el primero con propulsión cien por cien eléctrica , con un control ... de potencia inteligente para optimizar sus consumos y con un grado de conectividad notablemente avanzado. 'Sueve', construido por el astillero holandés Royal T. Shipyards, llevará a cabo su primer transporte la próxima semana (productos siderúrgicos) después de que esta mañana fuera presentado en sociedad en un concurrido acto en El Musel en el que Paula Fernández, miembro de la saga empresarial, ejerciera de madrina del nuevo mercante.

