Junquera Marítima presenta en Gijón su nuevo mercante, cien por cien eléctrico

Es el más sostenible de los barcos de la flota del Grupo Junquera Marítima, el primero con propulsión cien por cien eléctrica , con un control ... de potencia inteligente para optimizar sus consumos y con un grado de conectividad notablemente avanzado. 'Sueve', construido por el astillero holandés Royal T. Shipyards, llevará a cabo su primer transporte la próxima semana (productos siderúrgicos) después de que esta mañana fuera presentado en sociedad en un concurrido acto en El Musel en el que Paula Fernández, miembro de la saga empresarial, ejerciera de madrina del nuevo mercante.

Es la primera nueva construcción encargada por Junquera Marítima en dieciocho años. Y, a decir de la presidenta del grupo, no será la última. En su intervención, Teresa Fernández Marmiesse dio su palabra de que, pese a las dificultades y las incertidumbres del sector, «vamos a continuar creciendo, modernizando y ampliando nuestra flota». Es, dijo, «una apuesta firme y decidida». También «una apuesta por la innovación».

Ampliar Nieves Roqueñí, Félix Baragaño, Teresa Fernández Marmiesse, Ana Hevia y Jesús Martínez Salvador, en el interior del nuevo mercante de Navinorte, filial del Grupo Marítima Junquera. DAMIÁN ARIENZA

Tras comenzar con un emocionado recuerdo a su padre, Claudio Fernández-Junquera, fallecido en 2016, en su intervención Fernández Marmiesse lamentó que el buque no cuente con el apoyo de la estructura financiero-fiscal del 'tax lease'. Porque, pese a los esfuerzos del Grupo Junquera, «no hemos logrado que ninguna entidad bancaria se atreviera a utilizarla, debido a la falta de certidumbre necesaria por parte de la administración tributaria y ello a pesar de que la posición de la Comisión Europea en este sentido es clara». Señaló que los empresarios asturianos «no jugamos en la misma liga que los de otras comunidades» y reclamó mayor apoyo para mantener el empleo en la región.

Nutrida asistencia al amadrinamiento

Al acto de amadrinamiento del 'Sueve' acudieron esta mañana, entre otros, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; el director de El Musel, José Luis Barettino; el portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador; la capitana marítima de Gijón, Ana Hevia; el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño; el director de la Escuela de Marina Civil y de la Cátedra Gijón Azul, Rubén González, y el director general de Impulsa, Luis Díaz. También asistieron directivos del grupo Armón y del astillero en el que se construyó el barco, encabezados por su presidenta, Thecla Bodewess, además de clientes, colaboradores, miembros de la familia del Grupo Junquera y representantes Laudelino Alperi y José Ramón Fernández; así como representantes de los servicios técnico náuticos de El Musel.