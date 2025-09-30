Duro Felguera solicita al juez una cuarta prórroga del preconcurso de acreedores

Duro Felguera ha solicitado este martes una nueva extensión del plazo de preconcurso de acreedores, precisamente el mismo que vencía, hasta el próximo 20 ... de octubre, para «permitir la realización de las actuaciones necesarias para la presentación del plan de reestructuración».

Un plan que, según recuerda la propia compañía en el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya fue aprobado por el consejo de administración el pasado 22 de septiembre. La centenaria empresa asturiana subraya que esta nueva petición la realiza «con el apoyo de la mayoría de entidades afectadas por el plan de reestructuración».

Uno de los objetivos de esta nueva solicitud para la extender el período de preconcurso de acreedores, según fuentes conocedoras de la situación, es dar tiempo a todas las entidades acreedoras a analizar ese plan de reestructuración, una vez que ya lo han recibido. De ahí que en esta ocasión el plazo sea incluso menor al de las anteriores; en concreto, de 20 días.

De este modo, finalmente Duro Felguera no entregará este martes al magistrado la documentación de ese plan con el que busca evitar el concurso de acreedores. Una hoja de ruta que incluye el principio de acuerdo con los accionistas de control, Grupo Prodi y Mota-Engil México, y el FASSEE. Este último es el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado por la SEPI en la pandemia y que sirvió para articular el rescate de 120 millones a Duro Felguera, lo que convirtió a la sociedad estatal en el máximo acreedor de la ingeniería.