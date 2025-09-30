El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede de Duro Felguera en el Parque Científico de Gijón. EFE

Duro Felguera solicita al juez una cuarta prórroga del preconcurso de acreedores

La firma de ingeniería asturiana pide una nueva extensión, hasta el 20 de octubre, con el objetivo de «permitir la realización de las actuaciones necesarias para la presentación del plan de reestructuración»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:32

Duro Felguera ha solicitado este martes una nueva extensión del plazo de preconcurso de acreedores, precisamente el mismo que vencía, hasta el próximo 20 ... de octubre, para «permitir la realización de las actuaciones necesarias para la presentación del plan de reestructuración».

