Duro Felguera agota este martes el preconcurso pendiente de presentar al juez el plan de reestructuración

El plazo límite de la tercera –y, a priori, última– prórroga del preconcurso de acreedores en el que se encuentra inmersa Duro Felguera toca ... este martes, 30 de septiembre, a su fin. A lo largo del día, la ingeniería asturiana deberá presentar ante el juez la que es su última bala para evitar entrar en concurso de acreedores: el plan de reestructuración acordado la semana pasada tanto con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como con la banca acreedora.

La centenaria empresa asturiana ultima la documentación que debe entregar al magistrado hoy mismo y que incluye el principio de acuerdo con los accionistas de control, Grupo Prodi y Mota-Engil México, y el FASSEE. Este último es el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado por la SEPI en la pandemia y qu sirvió para articular el rescate de 120 millones a Duro Felguera, lo que convirtió a la sociedad estatal en el máximo acreedor de Duro.

Por otro lado, ayer, el Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera emitió un comunicado para manifestar su «oposición, por contraria al interés social y al de sus accionistas minoritarios, a la venta de activos a un precio que consideramos no sólo insuficiente sino que podríamos calificar de derribo».

Desde el SAM consideran «muy improbable, salvo que finalmente el acuerdo de reestructuración no perjudique a los ya maltratados injustamente accionistas minoritarios», que Duro Felguera «recupere la confianza de inversores y del mercado si se continúa con el trato recibido hasta ahora por los accionistas».

En ese sentido, advierten: «No aceptamos que los accionistas de control aporten 10 millones vía ampliación privándonos a los minoritarios que aportamos con ellos los 90 millones. O esa aportación se produce vía préstamo de socios sin ampliación o vía ampliación pero con derecho de suscripción». Además, exigen «que se cumpla el compromiso de carga de trabajo» para garantizar el futuro de la compañía.

Los pasos dados por Duro Felguera hacia la viabilidad han tenido su impacto en la cotización. Desde el pasado miércoles, los títulos de la compañía se han revalorizado más de un 30%, al pasar de los 0,23 euros por acción a los 0,3 del cierre de la sesión de ayer.